Victor Slav, detalii din căsnicia cu Bianca Drăgușanu: „Ai fost dificilă!”

Bianca Drăgușanu și Victor Slav au fost puși față în față în cadrul unei emisiuni mondene, care este prezentată chiar de frumoasa blondină. Cei doi au avut mai multe schimburi de replici neașteptate, iar într-un final au ajuns la un subiect pe care toți fanii voiau să îl asculte: căsnicia lor.

Dialogul celor doi s-a desfășurat într-un mod amuzant, natural și fără emoții. Se poate observa din interacțiunea acestora că relația lor a rămas una bună, chiar și după despărțire.

„Bianca Drăgușanu: Ai avut mai multe partenere dificile?

Victor Slav: Tu ai fost dificilă de la început până la sfârșit.

Bianca Drăgușanu: Îți mulțumesc pentru sinceritate.

Victor Slav: Orice relație are niște compromisuri. Nu faci ce vrei tu, când vrei tu, pentru că atunci trebuie să fii singur.

Bianca Drăgușanu: Care dintre partenerele tale au fost cele mai cheltuitoare? Consideri despre mine că sunt o personaă cheltuitoare.

Victor Slav: Da, tu ești o persoană cheltuitoare. Atât timp cât ai luat ceva și poți să-l valorifici e investiție, pe deoparte, pe de altă parte de o investiție în tine, într-adevăr. Dacă ai nevoie de lucrurile alea, pentru că te expui. Au existat în viața mea și persoane cheltuitoare în zadar”, a declarat Victor Slav.

În plus, Victor Slav a fost întrebat de moderatoare dacă regretă că s-a căsătorit cu ea.

„Ai regrete? Regreți că ne-am căsătorit? Eu știu răspunsul, dar e întrebarea, trebuia să te întreb”

Fosta vedetă TV a declarat că nu are regrete în general, de unde se deduce că nici căsnicia cu Bianca Drăgușanu nu a fost un fapt pe care vrea să îl uite:

„Un om care are regrete în viață, părerea mea e că greșește foarte mult. Nu ar trebui să avem regrete în viață pentru că nu ne-a pus nimeni să facem niște lucruri fără voia noastră sau nu am fost în deplinătatea facultăților mentale. Eu nu am regrete în viață. Tot ce s-a întâmplat în viața mea, până în momentul de față, m-a construit pe mine ca om ce sunt în momentul de față.

Dacă ne referim acum, că întrebarea nu o iau eu așa cum sună, merg dincolo de ea, mai profund, întrebarea vrea să insinueze că am avut un anumit disconfort, că s-au întâmplat anumite lucruri mediatice, ce se întâmplă cu alte persoane și ce cred alte persoane nu ar trebui să te deranjeze pe tine. Dacă niște oameni îți spun niște lucruri răutăcioase sau te blamează, acele persoane au ele niște probleme și niște frustrări. Nu e vorba despre tine”, a fost răspunsul lui Victor Slav.

Sursă foto: Bianca Drăgușanu/Instagram, Victor Slav/Facebook