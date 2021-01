Victor Slav, pus la zid pe Internet din cauza iubitei. „O copiază pe Bianca”

Victor Slav și-a prezentat public noua iubită și s-a confruntat cu un val de critici cum rar ți-e dat să vezi. Contul său de Instagram s-a umplut de comentarii acide și reacții virulente după ce acesta s-a afișat cu blondina care i-a luat locul Biancăi Drăgușanu.

Admiratorii lui nu sunt și admiratorii ei, așa că internauții l-au taxat grav.

„Ai niște gusturi proaste, o copiază pe Bianca. Caută o femeie de casă. Uite, Vârciu a umblat până a găsit o fată de casă”, ma scris cineva.

„Păcat de tine! Dar cine este cea de lângă tine! Acum este tânără (cine o fi ?!!!), dar după 55-60 de ani, când se lasă silicoanele în papuci, o să îți mai placă?! Una este să te întreții, altceva să schimbi măsura la silicoanele din toate părțile esențiale… Chiar păcat de tine!, a fost un alt comentariu acid.

Victor Slav nu a mai stat pe gânduri și a blocat comentariile la potarea care a inflamat Instagramul.

Prezentatorul TV a vorbit despre noua sa iubită în noiembrie 2019, la Vorbește lumea. Invitat pentru a da detalii despre relația pe care o are cu Sofia, fiica sa și a Biancăi Drăgușanu, Victor Slav a pomenit și de femeia din viața lui.

„Sunt într-o nouă relație de un an și patru luni. Perioada asta de pandemie ni s-a părut ciudată, ne-am adaptat însă. Se pare că din primăvară lucrurile vor începe să se așeze pe un făgaș normal. Nu sunt genul de persoană care să își etalez totul pe tavă. Se știe că am avut două mari relații, pentru că au fost persoane publice și nu am putut evita. Dar am și eu 40 de ani, am avut, am avut relații”, a spus Victor Slav la Vorbește lumea.

Fotografii: @slavvictor

