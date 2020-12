VIDEO Cristina Bâtlan, fondatoarea Musette: „Am vrut să fie un produs care concurează cu cele mai mari case de modă”

Cristina Bâtlan avea 19 ani când a abandonat Facultatea de Drept pentru a-și construi propria afacere. Împreună cu soțul ei a început să vândă țesături, cele mai bune de pe piața europeană la acel moment. Soții Bâtlan și-au făcut repede un nume, însă și-au dat seama că nu vor să rămână în acest business prea multă vreme.

Așa că și-au anunțat producătorul de țesături că au decis să se reorienteze spre producția de pantofi de calitate, realizați după standardele internaționale.

„Aveam 27 de ani când am deschis prima fabrică, la București, și era o fabrică de genți. Era mult mai ușor să produci genți. Importam pantofi. Am învățat businessul comercializând mai întâi. Am înțeles unde sunt minusurile și unde sunt plusurile producătorilor de pantofi. Am început sănătos, organic, nu am făcut greșeli de la început. După ce am deschis fabrica au început greșelile”, a dezvăluit antreprenoarea în cadrul Interviurilor lui Vitalie.

Cristina Bâtlan, care este investitor în cadrul emisiunii Imperiul Leilor, a dezvăluit cum a reușit să construiască un brand internațional în România, care este atât de apreciat la nivel mondial.

