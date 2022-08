VIDEO Laura Arabo, fetița care nu se temea de bau-bau, a devenit Arabella. „Mă reprezintă”

Laura Arabo (22 de ani) și-a dorit dintotdeauna să cânte. Și a făcut-o, de la vârsta de trei ani și jumătate. Mama ei a ghidat-o la început și a susținut-o în visul ei de a deveni cântăreață. Așa că, de mică, a fost foarte dezinvoltă pe scenă.

„De fiecare dată când am cântat pe scenă, am simțit că sunt făcută pentru asta. Nu aveam emoții deloc. Nici când aveam trei ani și jumătate”, ne spune Laura, care azi activează sub numele Arabella.

Obișnuită devreme cu camera video, Arabella a ajuns repede co-prezentatoare la emisiuni pentru copii. Acest parcurs i-a schimbat total copilăria. „Am crescut altfel, era alt mediu. Mai și chiuleam de la școală, mama mă lăsa pentru că știa că mă dezvolt și în alte moduri”, mărturisește cântăreața.

De la „Nu mi-e frică de bau-bau” la Arabella

Laura Arabo a căpătat notorietate după ce a pus voce în cunoscuta piesă pentru copii – Nu mi-e frică de bau-bau. Cel puțin un clip video, cu ea interpretând această melodie, mai poate fi găsit și acum pe YouTube. Cum a ajuns să cânte acel cântec și ce a însemnat pentru ea, aflați din video-ul de mai jos!

Nu ți-e frică de bau-bau, dar există ceva de care te temi?

„Uneori îmi este frică de necunoscut, dar încerc să fac față la orice, cât mai bine, și să mă arunc în absolut orice oportunitate îmi iese în cale. Mă aștept de la fiecare proces în parte să aibă o dificultate anume, pentru că dacă nu ar avea, atunci ar fi degeaba. Adică nu ar mai fi la fel de mare satisfacția de la final”.

Românii nu o cunosc prea bine pe Arabella, iar explicația e că se află la început de drum. A lansat cinci piese, fiecare cu videoclip pe YouTube, apreciate de cei care le-au ascultat deja. Cea mai vizibilă piesă din online (Tick Tock) are peste 1,8 milioane de vizualizări pe YouTube în ultimele șapte luni.

Momentan, Arabella se concentrează pe ce știe ea mai bine: să scrie piese și să le înregistreze în studiou, iar producătorul ei lucrează la creșterea expunerii sale.

„Pe ea o ajută foarte mult timbrul vocal, este unic aș putea spune, și este ușor de identificat odată ce ai făcut conexiunea cu numele”, spune Cristian Pistol, care se ocupă de promovarea Arabellei pe platformele muzicale dedicate. Însă, ar putea dura ceva mai mult până să o auziți la radio, fiindcă posturile au un alt criteriu după care promovează artiștii. Care e acela? Doar radiourile îl știu. Până atunci, ascultați piesa asta!

Cum și-a luat numele de scenă

Numele ei este Laura Arabo, însă a decis să activeze în muzică sub brandul Arabella. Alegerea numelui de scenă a fost ușoară, dar are o istorie amuzantă. „Așa i se spunea lui tata. Când îl luau la mișto prietenii, îi spuneau: Ce faci, măi Arabella? Prietenii de familie încă îi mai spun așa. Am zis că vreau să mă identific cu această cultură, să aduc și influențele mele orientale. Acest proiect e fix personalitatea mea. Mă reprezintă atât de tare”, dezvăluie cântăreața.

Mama ei este moldoveancă din Iași, iar tatăl e kurd din Siria. Ea s-a născut la Iași, dar locuiește în București din copilărie. „Mă simt foarte fericită că am trecut prin acest mix de cultură. Am avut foarte multe de învățat din asta”, mai spune Arabella.

