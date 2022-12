VIDEO Scandal de proporții între un pasager și o însoțioare de bord: „Nu sunt servitoarea ta!” De ce la a pornit totul

Incidentul neplăcut, surprins pe camere de un călător, a avut loc în timpul unui zbor de la Istanbul la Delhi luna aceasta. Totul a început, se pare, după ce un bărbat ar fi făcut-o să plângă pe una dintre membrele echipajului, moment în care a intervenit o altă însoțitoare de bord. Aceasta i-a spus bărbatului „să își țină gura”, iar de aici și până la un scandal de proporții nu a mai fost decât un pas.

Femeia, care este angajată la compania indiană IndiGo, a fost surprinsă în timp ce îi spunea pasagerului, pe un ton ridicat, că nu este „servitoarea lui”.

„Ține-ți gura, nu sunt servitoarea ta! Nu mai arăta degetul la mine și nu mai țipa, colega mea plânge din cauza ta”, au fost cuvintele angajatei.

Potrivit presei internaționale, cearta a început din cauza unor neînțelegeri în legătură cu mesele din avion. Bărbatul în cauză i-ar fi cerut unei însoțitoare un sandviș, iar aceasta i-a spus că îl va anunța dacă mai au. Ulterior, pasagerul a început să vorbescă pe un ton ridicat cu angajata, făcând-o într-un final să plângă.

Tempers soaring even mid-air: "I am not your servant"

An @IndiGo6E crew and a passenger on an Istanbul flight to Delhi (a route which is being expanded soon with bigger planes in alliance with @TurkishAirlines ) on 16th December : pic.twitter.com/ZgaYcJ7vGv