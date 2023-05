VIDEO Tom Cruise, discurs de la manșa avionului după ce a fost premiat la MTV Movie & TV Awards

Tom Cruise a fost premiat pentru cea mai bună prestație într-un film la MTV Movie & TV Awards. Actorul de 60 de ani nu a fost la fedtivitatea de premiere, dar le-a mulțumit organizatorilor din aer.

Starul din Top Gun: Maverick a intrat în direct de la manșa avionului său de vânătoare P51, o armă redutabilă în timpul celui de-al doilea Război Mondial. Discursul său a fost mai puțin pompos decât apariția neobișnuită.

„Vă mulțumesc foarte mult pentru acest premiu. Cred că este pentru voi, vă iubesc, ador să vă distrez. Știu cât de mult vă place, cât de mult apreciați, nu este sentiment mai plăcut. Sper să vă placă și Misiune Imposibilă 7 (Dead Reckoning – partea 1), care va ieși în iulie. Mulțumesc din nou pentru că îmi permiteți să vă distrez, este un privilegiu. Ne vedem la film”, a spus Tom Cruise.

Vezi video mai jos!

Things we'll never forget: @TomCruise's performance in #TopGun: Maverick ???? Congrats to Tom Cruise on winning Best Performance in a Movie at the 2023 #MTVAwards! pic.twitter.com/dZr3Wglpdq — Movie & TV Awards (@MTVAwards) May 8, 2023

Tom Cruise deține licență de pilot pe avioane subsonice, pe care le piilotează în timpul său liber. Modelul P51 pe care l-a pilotat în acest clip îi aparține și este același pe care l-a folosit la filmările pentru Top Gun: Maverick.

Filmul Top Gun 2 a fost nominalizat și la Oscar, la categoria cel mai bun film, însă nu a avut nicio șansă în fața favoritului Everything Everywhere All at Once.

În ciuda carierei sale impresionante, Tom Cruise rămâne printre actorii celebri care nu au reușit să câștige nicio statuetă Oscar.

Fotografii: Twitter/Profimediaimages.ro

