Video-ul viral cu o ”creatură fantomatică” mergând pe stradă a împărțit internetul în două

Imaginile stranii cu așa-numitul extraterestru din Jharkhand au fost repostate de mii de ori pe Twitter. Clipul video a apărut după ce un grup de motocicliști a filmat o siluetă misterioasă pe un drum prost luminat din Jharkhand. La prima vedere, conform celor care cred în OZN-uri, creatura înaltă și extrem de slabă pare să fie un personaj desprins direct din ”Dosarele X”.

La un moment dat, creatura se întoarce, se uită la motocicliști înainte de a-și continua drumul în întuneric.

The video has become talk of the town. People are assuming it to be an Alien and it actually could be, keenly observe the 13th second of the video, A red Lapros wing UFO flying with jangling sound. Place-Near Hazaribagh,Jharkhand @isro @NASA @aajtak @ndtv @republic @BBCWorld pic.twitter.com/P4hcLf5yNn