Vin Diesel este, mai nou, cântăreț de muzică pop. Actorul din Fast & Furious a lansat primul single „Feel Like I Do”

Vedeta Fast & Furious a debutat cu primul său single "Feel Like I Do" la emisiunea The Kelly Clarkson Show.

„De atât de mult timp promit să lansez muzică ... încurajat de voi să ies din zona mea de confort”, le-a scris Diesel fanilor săi de pe Instagram. "Mulțumesc că ați crezut în mine. Ca întotdeauna, sper să vă fac mândri."

În timpul emisiunii The Kelly Clarkson Show, actorul a spus că în mod normal trebuia să filmeze un nou film, dar din cauza pandemiei nu mai este posibil. „Am o altă creație acum, un alt mod de a vă arăta sau a vă împărtăși inima mea”, a spus Vin Diesel.

„Unul dintre oamenii care au crezut mai întâi în mine a fost Kygo”, adaugă el. Așadar, single-ul „Feel Like I Do”, scris și produs de Petey Martin, este lansat prin intermediul Kygo's Palm Tree Records.

Sursă foto: Getty Images

