Violeta Bănică a fost în centrul atenției la un eveniment. A purtat o fustă ultra scurtă și cizme lungi

Violeta Bănică, ambasador al Academiei Elli s Cool, le-a înmânat premii micilor absolvenți. La eveniment, tânăra a purtat o rochie roșie de gală, dar și o ținută casual, alcătuită dintr-o fustă scurtă neagră, un sacou și cizme lungi de piele. (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS)

Elli’s Cool este un proiect finanțat de Fundația ALBER prin care peste 100 de copii și tineri au fost inițiați, gratuit, în modă, arte și meserii. Cursanții au învățat cum să-și dezvolte stilul personal, design vestimentar, pictură, cusut manual, croșetat și tricotat, modelling, educație financiară și bune maniere.

„Eu sunt foarte fericită să fiu aici. Nu sunt genul de persoană care promovează sau se duce să vadă proiecte în care nu crede. În momentul în care am auzit că Eli (cea care mi-a făcut această rochie minunată, chiar de prințesă, și mă simt de parcă sunt la un bal), în momentul în care am auzit că Eli face acest proiect și că poate să dea speranță atâtor copii, am spus că trebuie să fiu aici. Văd cum îmi iau un zbor, cum vin cu mașina, cum alerg, până la Arad de la București, ca să văd acest lucru minunat care se întâmplă astăzi. Sunt atât de mândră și de fericită că pot face parte din proiectul tău, Eli, din viața ta și din tot ce urmează să faci, pentru că sunt sigură că acest proiect va duce la oportunități mult mai mari”, a spus Violeta, în cadrul evenimentului de la Arad, scrie libertatea.ro

