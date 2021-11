Viviana Sposub, dată în judecată de către Andreea Bălan. Iubita lui George Burcea a răbufnit: "Orgoliul de femeie este mare"!

Zilele trecute Viviana Sposub a distribuit în mediul online o serie de fotografii în care apar fetițele Andreei Bălan și George Burcea. Solista a fost foarte deranjată de gestul Vivianei și a amenințat că o va aștepta un proces dificil pentru faptul că expune micuțele în social media fără aprobarea mamei.

Viviana a decis să vorbească despre situația în care se află și să răspundă acuzațiilor care îi sunt aduse.

”De mai bine de 1 an sunt într-o relație cu un bărbat care trece printr-un divorț, având cu fosta parteneră 2 copii. Despărțirea actualului meu iubit de fosta parteneră a avut loc în februarie 2020. Ea și-a refăcut viața la scurt timp, mai exact, în mai 2020.

Eu l-am cunoscut pe iubitul meu în data de 7 august 2020, ulterior începând o relație. Totul clar până aici? S-a clarificat treaba cu spartul de case, furatul de soț? Perfect! Mergem mai departe! Având în vedere faptul că noi doi am început relația în cadrul unui reality-show, eu nu am știut cum va decurge viața de cuplu atunci când ne vom întoarce în societate. Am înțeles la scurt timp după venirea din Fermă că pentru partenerul meu, copiii sunt cea mai mare prioritate”, a scris Viviana pe pagina personală de Instagram.

Cât despre gestul care se pare că a deranjat-o teribil pe Andreea Bălan, Viviana Sposub a explicat:

"Orgoliul de femeie este mare, iar singura doleanță a fost să nu se posteze poze în 4 cu noua «prezență feminină» din viața fetițelor. Dorință care a fost înțeleasă și respectată, tocmai pentru bunul mers al lucrurilor. La ultima vizită a fetițelor, partenerul meu a făcut niște stories cu acestea, etichetându-mă și pe mine. Le-am repostat cu mult drag, acolo apărând doar fetițele jucându-se (doleanța expusă mai sus fiind respectată: să nu apărem toți 4 în poze). Dar cum ziceam, orgoliul de femeie e mare! La puțin timp distanță am fost sunată de către avocata mamei și înștiințată că sunt dată în judecată pentru că «mă folosesc de imaginea copiilor», a povestit Viviana Sposub, pe contul personal de Instagram.

