Vlad Obu, total schimbat după închisoare! Oferă gratis ultimul model de Iphone: „Am devenit un om bun”

Apropiatul fraților Tate a ieșit din închisoare acum o săptămână și, plasat în arest la domiciliu, s-a apucat de făcut fapte bune. În mediul online circulă un clip video cu un cunoscut TikToker care afirmă că nu își permite ultimul model de Iphone, așa că Vlad Obu „întinde o mână de ajutor”.

Mai în glumă, mai în serios, Vlad Obu a luat în considerare dorința influencerului respectiv și i-a transmis, printr-un videoclip publicat pe contul său de TikTok, că are deja două modele de Iphone 15 și că este dispus să îi ofere, pe gratis, unul.

„Am ieșit acum din pușcărie și am văzut TikTok-ul tău. Uite, am eu un Iphone 15 aici pentru tine. Când am ieșit din pușcărie mi-au luat două gagici Iphone. Pe unul îl folosesc eu și pe celălalt vreau să ți-l dau ție că am devenit un om bun. Nu mai sunt ca înainte când făceam rele”, a spus Vlad Obu într-un videoclip postat pe contul său de TikTok.

Imadiat după ce a ieșit de după gratii, Vlad Obu le-a acordat un interviu jurnaliștilor de la SpyNews. Acesta spunea că nu își dorește să se retragă din mediul online, însă va fi mult mai atent pe viitor la conținutul pe care îl livrează fanilor săi.

„Sincer să fiu, nu am de ce să stau retras și bineînțeles că voi posta în continuare. Însă, am ajuns la concluzia că, având foarte mulți oameni care mă urmaresc, trebuie să fiu foarte atent la chestiile pe care le postez și mesajele pe care le afișez, pentru că pot fi interpretate negativ de către tineri. Așa că voi reflecta asupra acestui lucru, dar cu siguranță voi posta în continuare și voi fi activ.

Am avut timp în aceste 105 zile să meditez la viața mea, la oamenii care stau în jurul meu, cert este că eu mă consider nevinovat de acuzația care mi se aduce, aceea de trafic de persoane. Lucru pe care îl voi demonstra în lunile, anii viitori, depinde cât va dura acest proces. Cu siguranță oamenii, fanii care mă urmăresc vor vedea și o altă latură a mea, probabil voi aborda și subiecte mai serioase. Înainte poate eram axat mai mult pe lucruri superficiale, pe glume”, a spus Vlad Obu, potrivit sursei amintite.

Foto: Instagram Vlad Obu, Captură TikTok