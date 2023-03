Vladimir Putin, mesaj de Ziua Internațională a Femeii: „O valoare absolută pentru noi”

În contextul războiului dintre Rusia și Ucraina, liderul de la Kremlin a transmis, într-un mesaj înregistrat, că Ziua Internațională a Femeii are o semnificație deosebită: „este întotdeauna plină de căldură și semnificație deosebită, cu cele mai bune, mai strălucitoare, mai sincere sentimente”.

De asemenea, președintele rus a menționat că toți cetățenii vorbesc, de Ziua Internațională a Femeii, despre dragostea și respectul față de mame, bunici, surori, soții și fiice, după ce anul trecut le promitea că nu le va trimite soții și fiii la război.

„Dragi femei, în această zi a primăverii care vine, vreau să vă doresc dragoste, înțelegere reciprocă cu cei care vă sunt dragi și pentru ca căldura pe care o împărtășiți cu atâta generozitate să vă revină de o sută de ori, să vă încălzească și inimile”, a mai spus șeful statului rus.

Un mesaj special din partea lui Vladimir Putin au primit „femeile soldat care au ales să își apere patria mamă”.

Putin recorded a message for Russian women on International Women's Day.

He spoke of the "sublime, respectful attitude towards motherhood" in Russia. That is probably why he sends their sons and husbands to die. pic.twitter.com/2ByrnMj2Tn