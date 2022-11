Vlăduța Lupău a plecat de una singură în America! Cu cine a rămas fiul ei, Iair: „E pe mâini bune”

În urmă cu doar câteva ore, Vlăduța Lupău a plecat spre aeroport alături de cumnata sa, Andreea Rus, care din păcate a întâmpinat câteva probleme. Planul inițial a fost acela de a pleca împreună cu același avion, dar din cauza unor probleme cu actele, cumnata sa a fost nevoită să își schimbe biletul și să ia următorul zbor.

Cine va avea grijă de fiul Vlăduței Lupău, Iair

Soțul ei, Adi Rus, a știut că vedeta este cu gândul la băiețel, așa că i-a lăsat un comentariu emoționant la ultima fotografie publicată de aceasta.

Vlăduța Lupău și-a luat cu greu la revedere de la fiul ei și s-a fotografiat în timp ce îl ține strâns în brațe, notând la descriere „Ș-am plecat...departe! Inima mea este ????/❤️”. Adi Rus a liniștit-o și i-a scris, mai apoi: „E cu tati, deci e pe mâini bune. Dacă ți-a trebuit să îți vezi fanii din America, noi ce putem face?!”

Ce a pățit Andreea Rus în aeroport

Din cauza unor neînțelegeri în legătură cu pașaportul, Andreea Rus a fost nevoită să o lase pe Vlăduța Lupău să călătorească de una singură în America, ea urmând să ia următorul zbor.

„Am primit foarte multe întrebări legate de ce s-a întâmplat, nu apuc să răspund la toate pentru că sunt ocupată să mă cert cu cei de la Luthansa. Eu am luat viza în 2019, înainte să mă căsătoresc, deci pe numele vechi. Acum am pașaport cu numele nou. La Ambasadă mi-au spus că nu este nevoie să îmi schimb viza, deoarece pot călători cu ambele pașapoarte (cel cu viza și cel cu numele nou+ certificatul de căsătorie în original la mine). Problema a fost ca la check-in la Lufthansa nu au putut să îmi genereze biletul până nu au sunat în Germania, cei din Germania în US și înpoi în România.

Am primit ok-ul de la Lufthansa la ora 6:13, în condițiile în care eu am ajuns la aeroport la 4:30, și avionul a plecat la 6:20. Pentru că am pierdut primul zbor, nu am cum să le prind nici pe următoarele, iar cei de la Lufthansa nici nu m-au ajutat cu o soluție, au spus că nu au cum să mă pună pe alt zbor și că sunt șanse să mi se anuleze și returul pentru că nu am făcut prima parte din zbor, așa că mi-am cumpărat singură un alt bilet de avion și am să plec astăzi la ora 14. Vlăduța Lupău, așteaptă-mă”, a spus Andreea Rus pe Instagram.

Sursă foto: Instagram