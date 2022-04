Vlăduța Lupău: "Am avut încă două sarcini care s-au pierdut (...) M-am operat de endometrioză"

Cu sinceritate, a mărturisit că a pierdut două sarcini:

"Am străbătut așa câteva mici obstacole, nu le-am zis niciodată. Nu am simțit nevoia să împărtășesc cu nimeni decât cu Adi sau cu familia.(...) Am avut încă două sarcini care s-au pierdut. Îți dai seama că, în urma acestor două sarcini pierdute, ne-am dorit și mai mult. Am trecut prin două experiențe neplăcute și te întrebi dacă se întâmplă ceva. Așa cum spun doctorii, că primele trei luni sunt critice. Nu m-am bucurat absolut deloc până nu am trecut pragul de trei luni, până nu mi-am făcut toate analizele din lume, primite și confirmate că totul este în regulă. E o traumă pentru orice femeie, chiar dacă mai are acasă 10 copii, chiar dacă nu mai are niciunul sau unul, indiferent. Mi se pare că este o traumă pentru că te întrebi de ce ție. Nu am fugit, am zis că nu a fost să fie."

Mai mult, Vlăduța a povesit că a avut și endometrioză:

"Multe fete mi-au scris că ele credeau că am făcut fertilizare, însă pot să spun că anul trecut, prin ianuarie, m-am operat de endometrioză, o boală a secolului la femei, și la câteva luni a venit natural. Cu ajutorul lui Dumnezeu, minunile se întâmplă. N-am zis nici de treaba cu endometrioza pentru că e un lucru personal. M-am tratat, după care lucrurile, cu voia lui Dumnezeu."

De Buna Vestire, Vlăduța Lupău a anunțat că ea și soțul ei, Adrian Rus, vor deveni părinți. Pe Instaggram, aceasta a postat:

“Minunea mea…azi de BUNA VESTIRE, …primele cuvinte pe care vreau să ți le spun și să le știi și tu sunt: Îi mulțumesc Lui Dumnezeu în fiecare clipă, din toată inima mea, că te-a pus pe tine, cel mai mare dar a Lui, în pântecele meu!





Abia aștept să pot să-ți povestesc toată povestea ta și cât de multe “figuri” ai făcut până azi… Am așteptat această zi în care să zic în gura mare că voi fi “mămică” … (woow!!!) Da! Eu voi fi mămica ta!"

