Vlăduța Lupău: "Cine zice că e ușor să fii mamă, minte"

Și-a lansat recent noua piesă, în colaborare cu Paul Morar, iar melodia a ajuns în trending după numai o zi. A venit și La Măruță, unde a povestit despre viața ca mamă, dar a prezentat și noul cântec.

Vlăduța Lupău: "Sunt foarte bine. Viața de mămică e grea. Cine zice că e ușor, minte!(...)Adi s-a schimbat și mai bine, oricum pentru mine era model. (...) Nu mai alăptez! Credeam că sunt mituri, dar în ziua botezului am cântat, am dansat, nu am mâncat, de atunci am rămas fără lapte. Important e că am alăptat cât am putut, mi-am dat silința, acum plec oricum mai mult (...) Toată lumea mă întreabă dacă îl iau două săptămâni în America, dar nu pot să îmi bat joc de el. Adi stă cu bebe. Mă ceartă unii că plec."

Vlădușa Lupău a devenit mamă în urmă cu trei luni, pe 6 august. Ea și Adrian Rus au ales numele Iair pentru cel mic, iar botezul a avut loc la finalul lunii septembrie.

FOTO: INSTAGRAM VLĂDUȚA LUPĂU