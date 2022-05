Vlăduța Lupău, despre perioada în care câștiga mult mai puțini bani decât azi

Era însă descurcăreață - la fel cum era și fratele ei, și reușea să se bucure totuși de viața de student și să facă și ceva bani în plus:

"Nu am avut niciodată bani la discreție pe mână, deși părinții mei aveau o situație financiară destul de bună. Dar mai mult de 50 de lei pe săptămână nu am avut niciodată de la ei până am terminat facultatea. Nu știu cine din ziua de azi s-ar descurca cu 50 de lei pe săptămână, nici atunci nu te descurcai, darămite acum. Motorina ne-o băga Șimleu – Cluj, Cluj – Șimleu, nu mai mult, ca să facem noi plimbări prin Cluj cu mașina, ne punea mâncare de acasă, ca să ne ajungă luni, marți și miercuri, joi să trăim din cei 50 de lei, dacă e cazul și vineri înapoi acasă, după cursuri."

"Noi mai luam oameni la ocazie, să ne scoatem motorina, să mai facem 2-3 plimbări sau să mergem la un film sau ceva. Mergeam o dată pe săptămână la un film, era 15 lei cu carnetul de student, hai să zicem o dată, maximum de două oi pe zi la un suc, care ea era 4- 5 lei în locuri de studenți, dar fără ciubuc la ospătari. Cam ăia erau banii. Eu primeam 50 de lei, fratele meu 50 de lei.(...) Cumpăram conserve de fasole și de legume și ne făceam chestii", a declarat Vlăduța Lupău în cadrul podcastului lui Mihai Morar.

Vlăduța și-a amintit și de perioada în care a fost student Erasmus: "Când am mers în Italia, cu bursa facultății, stăteam la căminul plătit de ei, mâncam la cantina de acolo, și tot timpul când mergeam la masă îmi mai puneam câte o chiflă, câte ceva în ghiozdan, să am ce mânca și seara. Când am început să câștig bani mai serioși îmi mai cumpăram și eu niște haine, dar nu scumpe, ci de la second, le știam pe toate din Cluj. După am cheltuit pe cântece și, după ce mi-am adunat mai mulți bani, mi-am luat un apartament," a mai dezvăluit ea.