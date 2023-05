Vlăduța Lupău, fotografie din liceu! Era de nerecunoscut

Pe Instastory, a postat o fotografie în care apărea în calitate de "Lupău Vlăduța", în clasa a XII-a. Artista e complet de nerecunoscut și afișează o inocență specială.

De trecut, Vlăduța și-a amintit de curând și când a postat imagini cu bunica ei, pe care și-o dorește alături și cât mai mult în viitor. Alături de aceste imagini, Vlăduța a scris:

"Doamne… ce binecuvântare că ai îngăduit-o pe Moașa Mărie ~ bunica mea și străbunica lui Iair, să își cunoască strănepoții. Nu știu în ce direcție se îndreaptă lumea asta și generația copilului meu… dar sunt bucuroasă că eu am crescut sub educația bunicilor si a părinților mei. Din mâna lor am devenit OM. La 83 de ani … bunica mea a zis că își mai dorește să-l vadă umblând… iar eu i-am zis că îmi doresc să-l vadă mire."

Vlăduța Lupău și partenerul ei, fotbalistul Adi Rus, sunt împliniți de când au devenit părinți și au discutat inclusiv despre un al doilea copil. Intepreta de muzică populară a devenit pe 6 august 2022 mama unui băiat, Iair.

