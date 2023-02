Vlăduța Lupău, planuri încurcate: "Ca să nu dezamăgim oamenii, ne punem pe mașină 14 ore"

Pe Instagram, Vlăduța Lupău a anunțat că a luat o decizie neplăcută pentru ea, dar importantă:



„Tocmai am făcut un live pe Facebook, pe pagina mea oficială, cea cu bifă albastră, găsiți acolo dacă aveți chef să vă uitați câteva minute, secunde, unde v-am spus că eu tocmai îmi fac bagajul să plec în Germania, pentru că avionul de mâine mi s-a anulat.Vreau să vă spun că Germania a intrat în grevă cu aeroporturile, adică tot ce se zboară în Germania s-a anulat, așa că avionul nostru de mâine s-a anulat și ca să nu dezamăgim oamenii unde noi cântăm mâine și poimâine, ne punem pe mașină 14 ore; așa că imediat îmi fac niște sandvișuri și mă duc în Germania și mâine ne vedem acolo. Doamne ajută să avem un drum bun, să ajungem cu bine și să facem show."

Vedeta a povestit pe rețelele sociale și despre noua melodie, deja devenită controversată:

„După cum știți, am lansat piesa «Falsitate și păcat» și am încercat în trei minute, cât are cântecul, să exprim cel mai frumos mesaj: familia, ce a unit Dumnezeu, nimeni să nu despartă. Familia este ceva sfânt, care nu trebuie să fie destrămată de nimic, nici de anturaj, nici de plăcerile vieții, absolut de nimic. Ăsta este mesajul meu, mai ales când ai și copii, atunci trebuie să te gândești că Dumnezeu i-a trimis cu un scop în viața ta și că plăcerile vieții sunt… Voi alegeți ce vreți din mesajul piesei, este o piesă altceva. Din păcate, nu știu, să ai un amant sau o amantă este foarte ușor, presupune o îndrăgosteală de moment, că după îți pare rău și regreți, dar e prea târziu.”

Pe Facebook, pentru a promova melodia, aceasta afirmă:

"Susțin FAMILIA, IUBIREA și RESPECTUL în piesa nouă!"

