Will Smith, dezvăluiri incredibile! S-a gândit să-și ucidă tatăl: „Am fost cuprins de o parte întunecată”

Cu nenumărate roluri importante la active, dar și cu mai multe premii Grammy în vitrine, Will Smith este iubit în toată lumea, însă puțini sunt cei care îi știu întreaga poveste de viață. Recent, chiar el a vorbit despre copilăria lui, dar și despre perioada în care a avut grijă de tatăl lui, grav bolnav, care a decedat în anul 2016.

„Tatăl meu era violent, dar în același timp venea la fiecare meci, piesă de teatru și recital. Era un alcoolic, dar era treaz la fiecare premieră a unuia din filmele mele. Când aveam 9 ani l-am văzut pe tatăl meu lovind-o în cap pe mama atât de tare încât s-a prăbușit la podea. Am văzut-o scuipând sânge. Acel moment m-a definit cine sunt ca persoană probabil mai mult decât oricare alt moment din viața mea. Tot ce am făcut de atunci – premiile și laudele, faima și atenția, personajele și râsetele – au fost o serie subtilă de scuze față de mama mea pentru lipsa mea de acțiune din acea zi. Că am eșuat în acea zi. Că nu l-am înfruntat pe tatăl meu. Că am fost un laș. Într-o noapte, în timp ce îl duceam cu căruciorul cu rotile din dormitor în baie, am fost cuprins de o parte întunecată. M-am oprit la capătul scărilor. I-aș fi putut da brânci pe scări și să scap nepedepsit. Însă toată durerea, furia și resentimentele s-au scurs de-a lungul anilor, apoi s-au retras, iar eu am clătinat de cap și am continuat drumul spre baie”, a spus Will Smith.

