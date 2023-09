„Am stat cu Bordea în perioada asta”. Dialogul dintre Andreea Antonescu și Cătălin Bordea, înainte să se afle de flirtul lor

Mai mult decât atât, se pare că Bordea nu ar fi spus „nu”, dacă Andreea Antonescu nu ar fi început să spună unele lucruri mai puțin frumoase despre fostul ei partener de viață, de care s-a despărțit la scurt timp după ce a născut pentru a doua oară.

Recent, în cadrul unui podcast la care au fost invitați, cei doi au povestit că Andreea Antonescu i-a fost alături acestuia, ceea ce a făcut lucrurile mai ușoare.

„Eu trebuie să îți mulțumesc și pentru că ai fost lângă mine și în perioada asta și mi-ai dat câte un telefon. Ești o persoană empatică și mi-ai transmis o energie bună”, i-a spus comediantul artistei, în podcast.

„Indiferent de orice am fost acolo pentru că am simțit să fiu acolo, știu cât de greu este. Am ales așa datorită chimiei să fiu acolo un umăr pe care să te poți sprijinii.(...)

Am stat cu Bordea în perioada asta la telefon, nu atât de mult cum mi-ar fi placut, pentru că mi-ar fi plăcut să fiu mai mult lângă el, dacă aveam posibilitatea, dar am copilașii și n-am avut șanse. Și sunt convinsă că vor ieși discuții legate de subiectul ăsta, dar a fost pur și simplu o discuție”, a mărturisit și artista.

De curând, persoane apropriate lui Cătălin Bordea au precizat că Andreea Antonescu și-ar fi dorit foarte mult să aibă o aventură cu acesta, dar fostul soț al Liviei a decis să spună „stop”, atunci când și-a dat seama că lucrurile nu sunt în regulă.

Conform relatărilor făcute pentru Click, Cătălin Bordea a mărturisit că a fost „zăpăcit” de Andreea Antonescu, nopți întregi, cu mesaje de la ea. Mai mult decât atât, s-a simțit acaparat de toate cele întâmplate, mai ales după ce aceasta a început să îl vorbească de rău pe fostul ei partener.

Prin urmare, comediantul a decis să rămână doar prieten cu ea, ceea ce înseamnă că flirturile nu s-au finalizat în niciun fel.

Sursa foto: Instagram I bordeacatalin, Facebook I Andreea Antonescu