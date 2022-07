„Aoleu, viață!” Andreea Antonescu, apariție senzuală la piscină

Fanii cântărețeii s-au întrecut în comentarii, după ce Andreea a postat pe Instagram câteva imagini în care apare într-un costum de baie galben, din două piese.

„Superbă mereu”;



„Aoleu, viață!”;



„O Superbă doamnă”;



„Foarte sexi ești, te pup dulce”, sunt doar câteva dintre reacțiile admiratorilor.

În vârstă de 39 de ani, Andreea Antonescu are mereu grijă să se mențină în formă.

„Am 47 de kilograme și mi s-a recomandat să nu mai slăbesc. Dar, am ajuns de data aceasta la silueta pe care o am prin muncă, sacrificii și un stil de viață sănătos! Am renunțat la dulciuri, Nutella, pentru care aveam o obsesie, și orice alte alimente care nu fac bine organismului. Consider că ești ceea ce mănânci și cred că al meu corp merită să-i ofer ce-i mai bun”, a declarat Andreea Antonescu pentru Viva.

Sursă foto: Instagram/ Andreea Antonescu

