Mariajul dintre Prințul Harry și Meghan Markle se va sfârși în lacrimi. Premoniție sau vorbe goale?

Harry și Meghan s-au căsătorit sub semnul ghinionului, este concluzia care poate fi trasă din afirmațiile uneia dintre asistentele personale ale Reginei Elisabeta a II-a. Lady Susan Hussey, care a asistat-o pe suverană la treburile zilnice încă din anii ’60, a avut o premoniție înainte de nunta regală din mai 2018.

„Se va sfârși în lacrimi. Ține minte asta”, a spus femeia în vârstă de 83 de ani, la un prânz cu directorii de teatru, cu câteva luni înainte de fericitul eveniment.

Declarația, și multe alte detalii din culisele mariajului, se regăsește în cartea de investigații a scriitorului Tom Bower - Revenge: Meghan, Harry And The War Between The Windsors. Volumul a fost lansat la începutul săptămânii trecute.

Conform scriitorului, Lady Susan Hussey susține că Regina i-a încredințat misiunea de a o pune la curent pe Meghan Markle în legătură cu obiceiurile de la Curte și de a ajuta să se adapteze la rigorile sale.

În replică, spune asistanta Reginei, Meghan a insistat că nu va lăsa Palatul Buckingham să o modeleze după bunul plac și să-i dicteze activitățile și gândurile.

De aceea, Ducesa de Sussex a fost criticată pentru că a încălcat protocolul regal , în mod repetat.

Fotografii: Getty Images

