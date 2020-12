Cum ne autoevaluăm la final de an, pentru a începe o nouă călătorie cu mai multă înțelepciune și cu energie pozitivă

Pentru unii a fost anul stabilității, pentru alții, al răsturnărilor. Să stai singur, izolat, să nu mai evadezi în vacanțe și să nu acoperi gândurile proprii cu zgomotul din restaurante și cafenele sau concerte - a fost pentru unii o binecuvântare, pentru alții, dureros de greu, o confruntare cu sinele pe care o evitau de mult timp.

Așadar, că ai vrut sau nu, a fost anul în care ai putut “aduna” cele mai multe informații despre tine. Georgiana Spătaru, facilitator de formare personală, te invită să faci ceva cu toate trăirile, emoțiile și gândurile în care te-a dus 2020.

Ce ai învățat anul acesta?

Ce te-a împovărat?

Ce provocări ai avut în acest an?

Care e realizarea ta din ultimele luni?

Ce s-a schimbat definitiv în tine, după acest an?

Ceea ce urmează în viața ta ia forma acestor răspunsuri. Ce avem de făcut mai departe? Să ne dăm ocazia să transformăm aceste idei în lucruri benefice nouă. E momentul pentru un dialog cu noi înșine, la sfârșit de 2020.

Un dialog în care reflecția asupra a ceea ce a fost în acest an joacă rolul principal, și nu scopurile pe care ni le propunem pentru 2021. Astfel, vom găsi resurse extraordinare pentru ca viața să curgă cu inspirație și să ne simțim împliniți. Sau mai împliniți decât până acum.

Pașii pe care ți-i propun sunt următorii:

1. Scrie-ți numele sau simbolizează-te în centrul unei foi albe;

2. Întreabă-te: care au fost emoțiile predominante ale acestui an? Ce ai simțit cel mai des în 2020?

3. Gândește-te la ce realizări simți că ai atins în ultimele 12 luni (Un nou job, alergatul, o nouă afacere, lăsatul de fumat, îmbunătățirea relației cu partenerul - orice realizare, din orice aspect al vieții tale);

4. Observă: Cum au apărut provocările în viața ta, anul acesta? E important să căutăm firul roșu a ceea ce a provocat dezamăgirea/eșecul;

5. Descoperă ce super-putere ai căpătat în acest an (nu tot timpul ”avantaj” înseamnă același lucru pentru toți. Uneori considerăm avantaj că nu avem un job, pentru a ne justifica lipsa de decizii, alteori, ne este mult mai clar că dintr-o situație provocatoare am dobândit o super-atitudine și am deprins o nouă calitate);

6. La ce simți să dai drumul pentru ușurința vieții tale? Proiecțiile se fac mereu pentru noi, despre noi! Obiceiuri nesănătoase, o rutină epuizantă - tu de ce simți să te eliberezi? Aceasta este întrebarea care ne sprijină să luăm decizia de a ne apuca de sport sau a începe, în sfârșit, proiectul dorit;

7. Analizează - Care este situația față de care simți mândrie și ce decizie regreți?

Cu acest bilanț personal, oglinda procesului tău de transformare și de evoluție în acest an, pornești la drum într-un nou an. E momentul tău, e vorba despre aici și acum. Ce decizii iei pentru tine și cu ce gânduri intri în 2021?

Despre Georgiana Spătaru

Georgiana Spătaru este facilitator de formare personală și coach și s-a dedicat unei nișe deosebite: căutarea fericirii. Astfel, a creat mai multe programe de dezvoltare emoțională și spirituală, printre care cursurile C.R.E.S.C. (Curs de Relaționare Emoțională si Spirituală pentru Copii) și a înglobat crezul ei în conceptul Exerciții de Fericire. De asemenea, este antreprenoare, fondatoare a centrului MUZA din Cluj-Napoca, și autoare, publicând volumul "Exerciții de fericire. Gânduri fără justify" la editura Cărțile Tango.