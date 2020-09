Dezvăluirea cercetătorilor. Care e secretul pentru cea mai bună partidă de amor din istorie

Romantismul are, de fapt, rolul-cheie. Gesturi tandre precum sărutul sau îmbrățișările pot duce spre o experiență mai mult decât satisfăcătoare, au descoperit experții.

Oamenii de știință de la Indiana University School of Public Health and the Centre for Sexual Health Promotion au studiat comportamentul a mai bine de 2000 de bărbați și femei.

I-au întrebat ce fac în dormitor și care au fost comportamentele sexuale care i-au atras cel mai mult.

Autoarea studiului, Debby Herbenick, a declarat: ”Contrar unor stereotipuri, cele mai atrăgătoare gesturi, chiar și pentru bărbați, sunt cele romantice și afectuoase. Acestea includ săruturile, îmbrățișările, cuvintele romantice în timpul actului sexual, atmosfera intimă din cameră și așa mai departe”.

”Acest studiu subliniază cât de important este pentru cupluri să vorbească deschis despre dorințele lor sexuale. Împreună, partenerii pot descoperi modalități noi de a fi romantici și de a aprinde pasiunea, potențând astfel satisfacția sexuală și fericirea în relație”.

