Elena Cucicovschi răspunde problemelor sexuale și de cuplu: ”M-am culcat cu trei bărbați diferiți în aceeași zi”

Claudia, 33 de ani: ”Deși sunt căsătorită de 5 ani și am un soț aproape perfect (ar fi perfect dacă nu ar fi ahtiat după prăjituri și meciuri de fotbal), care mă iubește și îmi arătă în tot ceea ce face că nu mai poate după mine, viața mea intimă lasă de dorit. În sensul că, deși ne plac amândurora sentimentul de intimitate, îmbrățișările și sărutările, nu pot să spun că am avut vreodată sentimentul de satisfacție maximă despre care vorbesc prietenele mele. Am citit undeva despre o mare vedetă de la noi, care a spus că, până nu a încercat jucăriile sexuale, nu s-a bucurat niciodată de orgasm. Prietena mea cea mai bună mă îndeamnă, mai în glumă, mai în serios, să-mi fac un amant, să văd cum ar fi cu un alt bărbat. La momentul de față, nici nu se pune problema, însă mi-ar plăcea să știu dacă există vreo șansă să obțin satisfacția supremă alături de bărbatul pe care îl iubesc și care mă iubește, adică alături de soțul meu. Ce ar trebui să fac ori să facem noi, ca și cuplu?”

Elena Cucicovschi răspunde: Amantul nu este soluția. Dimpotrivă, dacă vă iubiți, îți va fi foarte greu sa privești in ochii soțului. Pot garanta că este posibila satisfacția suprema alături de bărbatul pe care îl iubești. De viața intimă și emoția în relație este răspunzătoare femeia. În primul rând, e nevoie să te cunosti, să-ți știi zonele erogene, ce-ți place și ce te excită. Al doilea factor foarte important este comunicarea în cuplu. Tot ce știi despre tine și ce-ți dorești, trebuie sa-i comunici partenerului. Cunosc cazuri când soției categoric nu-i place cum o atinge soțul și ea de 20 ani păstrează tăcerea, dar el are impresia ca totul este în regulă. S-a demonstrat că, din punct de vedere anatomic, doar 2% din toate femeile nu pot simți orgasm, pentru ca au picioruțele clitorisului lipite. Dar acest lucru poate fi văzut de ginecolog și se rezolvă. În rest, orgasmul e în cap și în starea de relaxare a femeii.

Orgasmicitatea și fertilitatea sunt două probleme mari a femeilor moderne. Pe vremuri se spunea că femeie înseamnă de la buric in jos. Într-adevăr, așa este. Astăzi femeile poartă toată energia de la buric în sus, trăiesc mai mult în cap decât în corp și acest lucru nu permite femeii să se relaxeze, să fie femeia care simte. Femeia zilelor noastre este tensionată și nu se poate relaxa în totalmente nici în timpul actului de iubire. Nu recomand consumul de alcool pentru relaxare, dacă există probleme cu orgasmicitatea. Și cea mai mică cantitate de alcool scade sensibilitatea zonelor erogene. Dacă femeia nu se poate deconecta în timpul actului sexual și rămâne în cap, recomand să-și canalizeze atenția asupra unui organ al simțurilor, cum ar fi pielea, de exemplu. Sa urmărească cum reacționează pielea la atingerile bărbatului, atingerile de cearșaf, cum reacționează pielea la respirația bărbatului. Sau femeia se poate concentra asupra aromei bărbatului. Dacă iubim, ne place mult aroma bărbatului nostru. Important e sa reușească să-și deconecteze capul.

În calitate de autoarea ”Școlii gheișelor”, pot spune din experiență că femeia poate deveni multiorgasmică, dar pentru asta e nevoie să-și amplifice sensibilitatea prin practicile cu mușchii intimi. Într-adevăr, anumite jucării sexuale ar putea fi de ajutor. Orgasmul în viața de cuplu este extrem de important. În timpul orgasmului se produce schimbul de energie între parteneri. Energia orgasmului a femeii este energia succesului pentru bărbat. Cu alte cuvinte, orgasmul femeii este combustibilul pentru un bărbat.

Din punctul meu de vedere, dacă există dragoste în cuplu , totul se poate soluționa. Fiți sinceri unul cu celălalt, comunicați deschis despre preferințe, relaxați-vă, creați-va un cadru romantic și experimentați. Relația orgasmică este o muncă în doi.

Carla, 35 de ani: ”Mă aflu într-o perioadă a vieții în care simt nevoia să mă regăsesc ca femeie. Am divorțat recent, am un amant de când eram căsătorită, însă a început să mă plictisească, în special în pat. Prin urmare, am recurs la întâlnirile pe Tinder și, într-o zi, prin intermediul acestei rețele de socializare, m-am culcat cu trei bărbați diferiți. Primul nu mi-a plăcut deloc, al doilea - cel cu care m-am văzut la prânz - a fost acceptabil, iar al treilea - cu care m-am întâlnit seara - a fost un adevărat animal în pat. Din nefericire, am avut proasta inspirație să le povestesc prietenelor mele toate aceste escapade ale mele, motitv pentru care acum sunt considerată o ”slut”, ceea ce nu mi se pare corect. Dacă aș fi fost bărbat, toată lumea m-ar fi admirat pentru cuceririle mele. Ca femeie însă, sunt judecată inclusiv de prietenele mele apropiate. La urma urmei, suntem în 2020, doar că dublul standardul încă există”.

Elena Cucicovschi răspunde: Perioada în care femeia simte nevoia să se regăsească, este cea mai frumoasă perioadă. De-obicei acest lucru se întâmpla când femeia devine matura și asumată. Femeia asumată nu simte rușine pentru cine este, pentru ce trăiește și pentru alegerile sale. Viața ta este despre tine si nu despre părerile celor din jur. Aceste întâlniri spun foarte multe despre libidoul tau, ceea ce înseamnă că ești o persoana energica și plină de viața. Conform legilor naturii, se considera că femeia are libidou si dorință o dată pe lună, la ovulație. Bărbatul poate avea libidou și dorință zilnic. De aici și instinctul lui poligamic.

În societate, se considera că poligamia este caracteristică bărbatului și nu femeii, dar pot fi și excepții. În general, femeia este criticată pentru acest aspect. Ce-i drept, relațiile sexuale haotice descarcă femeia și îi fură din energia sa feminina care trăiește in pântecul ei. Libidoul, energia sexuală înseamnă pofta de viața. De-obicei femeile cu energia sexuală amplificată sunt creative, curajoase, au simț estetic și pot face din viața sa și viața celor din jur o artă. Poate în timp vei dori să te descoperi și altfel. O singură recomandare, când vei începe să construiești o relație, niciodată sa nu povestești bărbatului despre aceste escapade.

