Promite-mi, tată! Un an plin de speranțe, suferințe și sens, de Joe Biden

Oamenii care au pierdut pe cineva, vor găsi, cu adevărat, consolare în ceea ce are de spus…“ Cartea Promite-mi, tată! este disponibilă pe paginadepsihologie.ro.

Promite-mi, tată! este o carte ce trece în revistă cel mai important și mai provocator an din viața și din cariera extraordinară a lui Biden. În timp ce Beau se lupta pentru viața lui – pierzând, în cele din urmă, bătălia –, vicepreședintele a căutat să mențină în echilibru dubla necesitate de-a respecta atât responsabilitățile față de țară, cât și pe cele față de familia sa. Anul respectiv i-a adus adevărate succese și împliniri, dar și o durere de neimaginat. „Promite-mi, tată!“, așa i-a spus Beau tatălui său. „Dă-mi cuvântul tău că, indiferent de ce o să se întâmple, vei fi în regulă.“ Iar Joe Biden i-a promis!

Această carte e scrisă de un președinte, dar, totodată, și de un tată, bunic, prieten și soț. Este o relatare despre modul în care ne susțin familia și prietenii și despre faptul că speranța, scopul și acțiunea ne ajută să integrăm durerea unei pierderi personale, în lumina unui nou viitor.

Prin scriitura intensă și imperioasă, Joe Biden îi face pe cititori să simtă, alături de el, stringența momentelor, să aibă experiența zilelor în care efectiv s-a simțit incapabil să meargă înainte, dar și a zilelor în care i-a fost clar că nu-și permitea să se oprească din asta.

Despre autor:

Joe Biden este al 46-lea președinte al Statelor Unite. Înainte să preia această funcție, a reprezentat Delaware timp de 36 de ani în Senatul SUA, ulterior devenind cel de-al 47-lea vicepreședinte al Statelor Unite, din 2009 până în 2017. În calitate de vicepreședinte, Joe Biden a căutat să crească nivelul de trai al americanilor din clasa de mijloc, să reducă violența armată, să abordeze agresiunea împotriva femeilor și să pună capăt cancerului, sub formele lui actuale. A căutat să faciliteze oportunități mai mari pentru toți prin Fundația Biden; Centrul Penn Biden pentru Diplomație și Angajament Global, din cadrul Universității din Pennsylvania; precum și prin Institutul Biden pentru Politici Interne, din cadrul Universității din Delaware. Este autorul cărților: Promise to Keep: On Life and Politics și Promite-mi, tată! Un an plin de speranțe, suferințe și sens.