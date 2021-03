Victoria Raileanu, confesiuni despre viața intimă: „E prima dată când mă simt eu și îmi place de mine”

Victoria Raileanu a găsit genul acela de curaj care îți trebuie, de fapt, o singură dată în viață. Curajul de a da cărțile pe față în relația cu tine, fiindcă totul vine de la sine după aceea. Actrița din serialul VLAD a dezvăluit că a învățat o lecție importantă, aceea de a-și recunoaște vulnerabilitățile, deși i-a luat mult timp să facă asta.

„A trecut un an și patru luni de când mi-am luat viața în mâini. Ce înseamnă asta o să mă întrebați. Înseamnă că vreau să trăiesc într-un mod conștient. Să fiu lucidă și activă în ceea ce privește #mentalhealth-ul meu. Nu a fost ușor și uneori încă nu e. Dar oricât de greu ar fi eu nu renunț. NEVER! E prima dată în viața mea când mă simt eu și îmi place de mine”, a scris actrița pe Instagram.

Victoria Raileanu face referire la despărțirea de soțul ei, actorul Conrad Mericoffer, care i-a lăsat un imens loc gol în suflet. Actrița a mărturisit că perioada pe care a trăit-o după divorț a fost una dintre cele mai grele din viața ei, fiindcă s-a simțit respinsă.

„Am ajuns la o respingere și mai mare pe care am resimțit-o 6 luni mai târziu (după separare) au început atacurile de panică și tăvălitul pe covorul din sufragerie, suflatul in pungă, am căzut in genunchi plângând un plâns care parcă nu era al meu, rugându-mă la un Dumnezeu în care habar nu am dacă cred spunându-i nu mai pot, nu mai pot. M-am simțit cel mai singur om de pe pământ.

Am ajuns la mai bine, la foarte bine, la senzația de ușurătate și aer. Apoi iar frică, spaimă, fugă, dorința de a mă deschide față de cineva nou în timp ce mă loveam singură de ușile mele închise din cauza traumelor recente. Am reușit să le deschid”, a mai spus actrița.

Victoria Raileanu spune că azi e un alt om datorită celei mai mari victorii înregistrate până acum: a conștientizat că drumul ei nu se oprește aici.

„O să mai am momente grele. Dar îmi spun mereu - ridică-te! Ridică-te și mergi mai departe pentru că toate sunt ale tale și ele te fac pe tine cine ești.”

Actrița spune că va posta zilnic pe contul ei de Instagram detalii neștiute din lupta ei cu demonii interiori.

Fotografii: PRO TV/@vichi_raileanu

Vezi și VIDEO: Întrebarea Mesei Rotunde: Cu cine se mărita Lidia Buble, anul acesta!?