17 noiembrie - Ziua globală de eliminare a cancerului de col uterin #HotărăștePentruViitor

Cancerul de col uterin reprezintă o prioritate în Planul Național de Prevenire și Combatere a Cancerului din România, care a fost promulgat la începutul acestei luni și care va intra în vigoare în ianuarie 2023.

Reducerea poverii cancerului de col uterin se poate realiza prin vaccinare împotriva HPV, depistarea în faze incipiente a leziunilor colului uterin, prin programe de screening și prin asigurarea accesului la diagnostic și tratament în mod egal și echitabil pentru toate categoriile socio-economice.

În 17 noiembrie 2020, Organizația Mondiala a Sănătății (OMS) a lansat Strategia Globală pentru eliminarea cancerului de col uterin ca problemă de sănătate publică, printr-o rezoluție adoptată de 194 de țări. Strategia are ca obiectiv ca până în anul 2030 incidența cancerului de col uterin să scadă și se mențină sub 4 cazuri noi la 100.000 de femei. Atingerea acestui obiectiv este posibilă dacă sunt îndeplinite 3 ținte esențiale: 90% din fetițe să fie vaccinate împotriva virusului papilloma uman (HPV) până la împlinirea vârstei de 15 ani, 70% din femeile adulte să beneficieze de servicii de screening cu un test performant de două ori în intervalul de vârstă 35-45 ani și 90% din femeile depistate cu un test pozitiv au acces la tratamentul leziunilor pre canceroase și al celor maligne. Țările și comunitățile din întreaga lume au marcat această inițiativă, construind coaliții largi de parteneri dedicați eliminării cancerului de col uterin.

Anul acesta, pe 17 noiembrie, Ziua Globală de Eliminare a Cancerului de Col Uterin, se lansează #HotărăștePentruViitor - Campania națională de promovare a programului de vaccinare anti-HPV, destinată orașelor mici și localităților din mediul rural, campanie susținută de Ministerul Sănătății, coordonată de Institutul Național pentru Sănătate Publică, organizată de Fundația Renașterea și Asociația Mame pentru Mame, în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România, cu sprijinul MSD si Synevo.

Organizațiile amintite mai sus își unesc forțele pentru a duce mesajul pro-vaccinare, pro-prevenție, către părinții din acele comunități rurale sau mic-urbane unde informația medicală corectă și completă nu ajunge ușor. Campania se va adresa direct părinților, prin întâlniri dedicate lor, unde vor primi toate informațiile pentru a-i ajuta să ia decizia corectă privind sănătatea copiilor lor, cât și cererea tip pe care să o depună la medicul de familie pentru accesarea programului de vaccinare anti-HPV. În paralel, se va adresa și întregii comunități locale, prin acțiuni de informare și promovare a prevenției împotriva HPV.

Beneficiile vaccinarii anti-HPV vor fi transmise, în prima etapă, până la sfârșitul acestui an, părinților fetelor cu vârste între 11 și 18 ani, din 10 județe (Constanța, Ialomița, Călărași, Iași, Suceava, Bacău, Vrancea, Neamț, Botoșani,Vaslui).

”Vaccinarea împotriva infecției cu HPV previne toate cancerele de col uterin și multe alte forme de cancer. Descoperit la timp prin screening sau prin testarea infecției cu HPV, cancerul de col uterin se poate trata în cea mai mare parte a cazurilor, fără complicații și deces. Având în vedere că în România, cancerul de col uterin omoară peste 1500 de femei în fiecare an, și afectează mii de familii prin suferința creată femeilor de această boală gravă, Ministerul Sănătății a reușit să crească adresabilitatea la vaccinare pentru fetele cu vârsta de până la 18 ani. Această situație este radical diferită față de eșecul campaniei de vaccinare din 2008 care a fost nepregătită corespunzător, și oferă fetelor și femeilor din România acces la vaccinare care previne cancerul de col uterin. Recent, Ministerul Sănătății a inițiat și a fost aprobată Ordonanța de Urgență a Guvernului care permite compensarea vaccinurilor, ceea ce va crește foarte mult accesul la vaccinarea anti HPV nu numai a fetițelor, ci și a femeilor adulte. Parteneriatul cu organizațiile nonguvernamentale cum este Fundația Renașterea este esențial pentru reușita acestor programe. ” - Prof. univ. dr. Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății.

„Implicarea Fundaţiei Renaşterea ȋn acest demers dedicat luptei impotriva Cancerului de Col Uterin continuă misiunea noastră, căreia i-am dedicat cei 21 de ani de existenţă, de a informa femeile cu privire la importanța controalelor medicale periodice şi a depistării precoce a cancerului. Unindu-ne forțele, Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică, societatea civilă și comunitatea medicală, putem lupta pentru creșterea ratei de vaccinare anti-HPV, a numărului de femei care beneficiază de screeningul cancerului de col uterin, în linie cu țintele din Planul Național de Combatere a Cancerului, și, implicit, putem contribui la scăderea ratelor de incidență și mortalitate prin cancerul de col uterin din țara noastră.” - Mihaela Geoană, Preşedinte fondator - Fundaţia Renaşterea.

"Cancerul de col uterin reprezintă o urgență de sănătate publică în România, anual se înregistrează un număr nepermis de mare de femei cu cancer de col uterin. Această problemă de sănătate publică are însă soluții, cancerul de col uterin poate fi atât prevenit prin vaccinare, cât și vindecat dacă este depistat în stadii precoce. În calitatea sa de coordonator al programului național de vaccinare și al celui de screening pentru cancerul de col uterin își reafirmă asumarea rolului pe care îl are în fundamentarea politicilor de sănătate publică și în coordonarea și implementarea programelor naționale de sănătate publică și militează pentru crearea unui cadru funcțional pentru sprijinirea femeilor din România cărora să le oferim acces la informații și servicii de prevenire a cancerului de col uterin. Implicarea activă în acest demers, susținerea lui sub orice formă, reprezintă, pentru noi, asumarea unui angajament în a proteja fetele și femeile din România de această afecțiune care poate fi prevenită. Avem încredere că, împreună, unindu-ne forțele, vom putea consolida și dezvolta un cadru coerent și durabil pentru prevenția cancerului de col uterin” - dr. Carmen Ungurean - coordonator program național de screening pentru cancerul de col uterin, INSP.

”Cea mai fierbinte dorința a oricărei mame este să își protejeze copilul de suferință. Această grijă este permanentă, din momentul în care devii mama, și te însoțește mereu chiar dacă copiii au crescut și sunt adulți la rândul lor. Câteodată, pentru a ne proteja copiii în anii lor de maturitate trebuie să luăm decizii importante pe când ei sunt încă mici. Din fericire, în ceea ce privește protecția de cancere cauzate de HPV, decizia e simplă pentru că avem un vaccin sigur, eficient și gratuit. Prin vaccinarea fetelor începând cu vârstă de 11 ani le protejăm pe toată durata vieții lor viitoare, când vor crește mari. De aceea este o decizie importantă și vrem că toate mamele din România să primească toate informațiile corecte de care au nevoie că să își vaccineze, fără întârziere și fără teamă, fetele împotriva HPV” - Ana Măiță, Președinte Fondator Asociația Mame pentru Mame

„Salutăm parteneriatul amplu între autorități, societatea civilă și asociațiile profesionale care împărtășesc o viziune comună privind prevenirea și controlul cancerului de col uterin, afecțiune care în România constituie o problemă majoră de sănătate publică. Acest parteneriat constituie un exemplu de bune practici întrucât doar prin eforturi conjugate și susținute pot fi consolidate programele naționale de vaccinare anti-HPV și screening pentru cancer cervical. La rândul nostru, exprimăm deplina susținere față de eforturile actorilor cheie din ecosistemul românesc ce sunt menite să contribule la obiectivul de eliminare a cancerului de col uterin propus de Organizația Mondială a Sănătății. MSD România va rămâne întotdeauna un partener de încredere al actorilor instituționali care și-au asumat nobila misiune de a veni în întâmpinarea nevoilor de sănătate încă neacoperite ale populației” - Marcelo Pascual Morales, Managing Director MSD România.

România implementează atât Programul de Vaccinare anti-HPV, a fetelor cu vârsta intre 11-18 ani, cât și Programul National de Screening pentru Cancerul de Col Uterin, consolidat prin 4 Programe Regionale (Nord Vest; Nord Est; Sud Muntenia și Centru) de prevenție, depistare, diagnostic si tratament precoce a cancerului de col uterin cu finanțare prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman care au ca scop implementarea strategiei de screening cu testare primară a infecției persistente cu HPV.

Vaccinarea anti-HPV se realizează la persoanele eligibile pe baza solicitărilor părinților/ reprezentanților legali, care transmit cererile către medicii de familie. Cererile sunt centralizate în ordinea cronologică a datei de înregistrare, iar trimestrial se solicită direcției de sănătate publică teritoriale numărul de doze de vaccin necesare.

Prin programele regionale de prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament al cancerului de col uterin, peste 800.000 de femei, provenind în special din grupuri vulnerabile, cu vârsta cuprinsă între 24 – 64 ani beneficiază de servicii de depistare precoce (HPV şi Babeş Papanicolau), precum şi de triaj citologic (în cazul femeilor identificate cu teste HPV pozitive în screening), tratament și reevaluarea periodică a pacientelor tratate pentru leziuni depistate, consiliere psihologică, etc. Testarea gratuită se face în centrele județene de recoltare înscrise în program, oricând pe parcursul anului, sau în cadrul unităților mobile care vor ajunge în localitățile incluse in program. Prin proiectul SCCUT Sud Muntenia, se pot oferi pana la sfarsitul anului 2023, 170.000 teste Papanicolau (femei cu varsta intre 24-29 ani) si HPV(cele cu varsta 30-64 ani), in cele 7 judete: Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman. Este foarte important ca femeile sa stie ca pot beneficia de teste gratuite, si de interventiile medicale ulterioare, la Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului. Aceste teste le pot salva viata, iar detalii despre cum se pot face programari si cum pot beneficia de ele, se gasesc pe: https://sccut.insmc.ro/ si pe https://www.facebook.com/FundatiaRenasterea

HPV la nivel mondial si în România:

Pe lângă cancerul de col uterin, infecția cu HPV este asociată și cu dezvoltarea altor tipuri de cancer care afectează deopotrivă femeile și bărbații: 88% din totalul cazurilor de cancer anal, a 70% din cazurile de cancer vaginal, a 50% din cazurile de cancer penian și a 43% din cazurile de cancer vulvar .

În România, infecțiile cu HPV sunt responsabile de apariția a 3380 de noi cazuri de cancer de col uterin și aproximativ 500 de noi cazuri de alte tipuri de cancer atribuibile infecției HPV. Cancerul de col uterin reprezintă a doua cea mai frecvent diagnosticată malignitate la femeile sub 65 de ani din țara noastră. În România mor anual peste 1800 de femei, deși cele circa 5 decese în medie pe zi sunt prevenibile prin vaccinare și screening. Estimările arată că anual se pierd peste 21.000 de ani potențiali de viață prin decese premature cauzate de cancerul de col uterin survenite la persoanele de sex feminin în vârstă de 15-64 ani.

Vaccinarea anti-HPV este inclusă în Programul Național de Vaccinare, este gratuită pentru fetele din grupa de vârstă 11-18 ani și este realizată în siguranță de medicul de familie, la solicitarea părinților. Schema de vaccinare a persoanelor de până la 15 ani prevede două doze de vaccin, efectuate într-un interval de 5-12 luni. Fetele cu vârste de peste 15 ani trebuie să efectueze trei doze de vaccin pentru o protecție completă, administrate în maxim un an de zile.

Eficiența programelor de vaccinare

În cei peste 15 ani de la debutul programelor de vaccinare, acestea și-au dovedit eficiența atât în reducerea prevalenței infecțiilor cu tulpini HPV cu risc oncogenic crescut, cât și a bolilor provocate de acestea.

Un studiu realizat în 2020 în Suedia a arătat că riscul de a dezvolta cancer cervical invaziv a fost mai mic cu 53% atunci când vaccinarea împotriva HPV a fost efectuată între vârstele 17 și 30 de ani și mai mic cu 88% dacă vaccinarea împotriva HPV a fost începută înainte de vârsta de 17 ani. Acest studiu demonstrează că vaccinarea anti-HPV este direct asociată cu un risc semnificativ mai mic de apariție a cancerului cervical invaziv, mai ales atunci când vaccinul este administrat adolescenților și adulților tineri.

De asemenea, un studiu amplu derulat în Scoția a arătat că, prin comparație cu femeile nevaccinate născute în anul 1988, femeile vaccinate născute în 1995 și 1996 au un risc cu 80-90% mai mic de a dezvolta leziuni canceroase și leziuni precanceroase ce pot evolua către forme mai mult sau mai putin avansate de cancer de col uterin.

O eficacitate de 100% a vaccinului fost demonstrată și de un studiu derulat pe parcursul a 12 ani în țările nordice. Niciun caz de displazie cervicală severă cauzată de tulpinile HPV 16 și 18 nu a fost identificat într-un eșantion larg de femei vaccinate. S-a observat si reducerea semnificativă a incidenței cazurilor de veruci genitale în urma vaccinării anti-HPV.

Australia reprezintă un exemplu de referință în termeni de bune practici în controlul cancerelor cauzate de infecția cu HPV. Este una din primele țări care a implementat (încă din 2007) un program public de vaccinare anti-HPV dedicat fetelor și tinerelor femei și este prima țară care a asigurat și pentru băieți accesul gratuit la vaccinare anti-HPV. Datorită ratelor de vaccinare ce urmează o tendință ascendentă, Australia este prima țară din lume care a anunțat că urmează să elimine complet îmbolnăvirile prin cancer de col uterin în următorii 20 de ani.