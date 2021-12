Andreea Mantea: „Afecțiunea se tot dezvoltă, iau 10 pastile pe zi până la sfârșitul vieții”

Invitată în emisiunea lui Denise Rifai, vedeta a spus că a fost diagnosticată cu o afecțiune pentru care este nevoită să ia un tratament pentru tot restul vieții. O boală autoimună, care nu are leac, dar care poate fi ținută sub control.

„Am o afecțiune destul de urâțică care nu o să dea înapoi niciodată, din contră, se dezvoltă. O pot stopa foarte greu, iar pentru tot restul vieții trebuie să iau 9 pastile pe zi, dimineața și seara, în total 9! 10, iartă-mă. Mă rog sunt 9, că una provoacă o somnolență fantastică și pentru mine sunt 9, aia a 10 nu mă mai interesează. Am fost foarte cuminte vreo doi ani, după care m-am oprit”, a declarat Andreea Mantea la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

„Atât de grav am ajuns pentru că n-am fost în stare să mă opresc”

Prezentatoarea tv susține că are în fiecare zi cu ea în geantă un pen de epinefrină (adrenalină) și l-a învățat și pe fiul ei, David, de 6 ani, să îi administreze doza.

„Am o listă de alimente care îmi e interzisă total. Umblu cu acel pen de epinefrină în geantă și din păcate mi-am învățat și copilul să mi-l administreze. Atât de grav am ajuns pentru că n-am fost în stare să mă opresc”, a mai spus Andreea Mantea

"Ești însărcinată?"

O serie de fotografii făcute publice de Andreea Mantea pe Facebook au creat o adevărată controversă în rândul urmăritorilor. După ce au admirat imaginile, fanii au ajuns la concluzia că vedeta ar fi însărcinată. Recent, aceasta a postat în mediul online mai multe fotografii în care se poate observa burtica de graviduță. Deși vedeta a declarat în nenumărate rânduri că nu așteaptă un copil, urmăritorii s-au întrecut în comentarii, cum că Mantea ar urma să devină mămică pentru a doua oară.

Vedeta a dezvăluit că i se umflă abdomenul din cauza problemei grave de sănătate pe care o are, astfel pare ca și cum ar fi însărcinată: „Nu sunt însărcinată și mi-e greu să răspund tuturor celor care mă întreabă de ce am această burtică dacă nu sunt însărcinată. Mi-e greu să le explic afecțiunea cu care mă confrunt... pentru că este o afecțiune. Nu este grăsimuță, șuncuță. Nici n-am vreo siluetă demnă de invidiat, dar câteodată se întâmplă să mă umflu. O alergie, o boală autoimună. E foarte mult de povestit.”

O admiratoare a sărit în apărarea vedetei și le-a închis gura cârcotașilor: ”Dacă erați fanii ei cu adevărat și o urmăreați ați fi știut că are o problemă de sănătate, o alergie mai exact, uneori se umflă abdomenul. Pleacă, de exemplu, îmbrăcată cu haine mărimea S și se întoarce acasă cu M sau L. Mereu are haine cu ea pentru că are această problemă".

