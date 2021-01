Andreea Marin, experiment reușit pe propriul corp: „Corpul a reacționat după 3 zile tare frumos”

Andreea Marin face experimente pe corpul ei și reușește să găsească mereu rețeta cea mai bună pentru a se menține în formă. Realizatoarea TV a dezvăluit pe contul ei de socializare că a renunțat la unele alimente, la recomandarea nutriționistului ei. Rezultatul? Conform așteptărilor.

„Eu fac un experiment acum indicat de medicul meu, @alina_spinean: nu mănânc deloc, absolut deloc făinoase (pâine, paste, cartofi, etc), nici dulciuri cu zahăr sau sucuri carbogazoase. Dar mănânc orice în rest, pește, brânzeturi, carne cine vrea poate mânca, unt, smântână, legume, verdețuri, etc. Am deja o săptămână, corpul a reacționat după 3 zile tare frumos așa cum mi-a spus nutriționist, am urmat cu sfințenie sfaturile ei, când ma apuc de o treabă, nu o fac pe jumătate”, a scris Andreea Marin pe Instagram.

Din regimul ei de viață nu lipsește mișcarea în aer liber, dar „zâna” mărturisește că mai are un secret: s-a lecuit de „pofte” cu o pâine specială, „făcută fără făină tradițională”.

„Se gătește în 5 minute, practic nu simt ca am o restricție astfel. Prepari si bagi compoziția la microunde, nici măcar la cuptorul tradițional. O bunătate! O poți transforma și în prăjitură dacă nu pui semințele și condimentele pentru pâine, ci îndulcitorul din ștevie și eventual cacao, după dorința fiecăruia”, a mai spus Andreea Marin, promițând că va reveni cu rețeta.

Fotografii: @andreeamarinromania

