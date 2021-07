Cât de mult îngrașă pepenele? Cât ne sfătuiește nutriționistul Gialuca Mech să mâncăm zilnic!

Pepenele reprezintă gustarea favorită a multora dintre noi pe timp de vară. Fie că îl preferăm pe cel roșu sau pe cel galben, adorăm să ne răcorim consumându-l direct din frigider.

Pepene roșu

„Pepenele roșu are un conținut scăzut de calorii. 100 g de produs furnizează aproximativ 34 de calorii, dar, în același timp, este foarte sățios, fiind bogat în fibre. Recomand consumul a 100 -150 de grame de pepene pe zi. Aproximativ 90% din greutatea lui este apă, însă trebuie să ținem cont de faptul că are și calorii, astfel că nu trebuie să exagerăm și să mâncăm un pepene la o masă. Atâta timp cât ne rezumăm la cantitatea recomandată, nu va avea efecte negative asupra siluetei. În plus, pepenele roșu este o sursă excelentă de aminoacid numit arginină, care ajută la arderea rapidă a grăsimilor”, explică nutriționistul Gianluca Mech.

Pepenele galben

„La fel ca pepenele roșu, și cel galben are cam 35 de calorii/100 de grame. Din punctul de vedere al sănătății și nutrițional, pepenele galben este însă mai recomandat decât cel roșu. Asta deoarece conține:

– cu 7.7% mai multe proteine/100 g

– cu 20% mai mult magneziu/100 g

– cu 28.57% mai mult calciu/100 g

– de 2.25X mai multe fibre/100 g

– cu 44.35% mai puțină fructoză/ 100 g”, explică nutriționistul Gianluca Mech.

Când mâncăm pepene?

„Pentru a ne păstra silueta intactă, pepenele trebuie consumat pe timp de zi. Cea mai bună recomandare ar fi pentru micul dejun. De asemenea, e indicat să evitați să beți apă aproximativ 30-40 de minute după ce ați consumat pepene. Nu e recomandat seara/noaptea. Asta deoarece digestia este mai lentă noaptea, iar consumul de pepene o poate perturba. În plus, pepenele conține în mod natural zahăr și știm deja că nu e indicat zahărul, mai ales seara”, adaugă nutriționistul Gianluca Mech.

Gianluca Mech este unul dintre cei mai apreciați nutriționiști la nivel international. Sfaturile sale sunt urmate inclusiv de staruri precum Anastasia Soare, Sarah Ferguson – Ducesa de York, Ornela Mutti sau Silvio Berlusconi. Produsele celebre din dieta sa fito-ketogenică, precum și cele din gama Decottopia sunt disponibile în România pe www.gianlucamech.com.ro.

Gianluca Mech a lansat în trecut două campanii importante împotriva obezității, campanii care trag un semnal de alarmă în ceea ce privește înmulțirea cazurilor în rândul copiilor și al adolescenților. Campania din Statele Unite ale Americii a fost lansată alături de Ivana Trump, iar în Europa alături de Ducesa de York, Sarah Ferguson.