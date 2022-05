Cinci semne că stresul cotidian îți afectează rezultatele la job

Însă există situații în care rezultatele la job sunt influențate în sens negative de ceea ce numim „stres cotidian”.

Iată cinci semne care îți arată că stresul cotidian îți afectează rezultatele la job:

1. Nu te mai poți concentra: Dacă simți că nimic din ceea ce faci la locul de muncă nu mai are sens, atunci înseamnă că probabil îți lipsește puterea de a te concentra. Acest lucru se poate întâmpla dacă în viața personală au apărut probleme. Spre exemplu, un membru al familiei are probleme de sănătate, copilul are probleme la școală sau există situații neplăcute din punct de vedere financiar. În astfel de momente, mintea noastră se axează mai mult pe problemele personale decât pe ceea ce trebuie să ducem la bun sfârșit la locul de muncă. Vei avea impresia că timpul trece tot mai greu, că nimic din ceea ce faci nu are sens și vei încerca să-ți rezolvi problemele personale în timpul programului de muncă. Iar acest lucru se va vedea în performanța care, probabil, va lipsi în acel moment sau cel puțin o bună parte din ea.

