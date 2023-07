Cum putem controla miopia copiilor noștri?

Miopia este un viciu de refracție care cauzează o vedere încețoșată la distanță. Este mai des întâlnită la copiii care au părinți suferind de aceeași problemă, însă poate fi la fel de bine și dobândită, prin expunerea prelungită la o serie de factori de risc.

Unul dintre cei mai importanți factori de risc este absența luminii soarelui, sau prea puțin timp petrecut în aer liber din cauza necesității cotidiene de expunere a vederii la ecrane și la lumina artificială. Acest lucru a fost confirmat printr-un studiu global de genetică asupra miopiei, publicat de Consortium for Refractive Error and Myopia (CREAM), indicând faptul că în stabilirea cauzelor apariției miopiei ar fi implicați circa 161 de factori genetici noi, care au un rol atât în dezvoltarea miopiei cât și în procesarea luminii.

Acest lucru a confirmat practic că insuficiența luminii soarelui este unul dintre cei mai importanți factori declanșatori ai miopiei. Din acest motiv, majoritatea medicilor oftalmologi și a specialiștilor optometriști recomandă o rutină de viață ce impune minimum două ore pe zi petrecute în aer liber, acolo unde ochiul se relaxează, alternând în mod firesc vederea de aproape cu cea de la distanță.

Semnele miopiei

Miopia este ușor de recunoscut. Ea se manifestă ca urmare a efortului suplimentar depus de copil pentru a distinge obiectele aflate la distanță.

Există mai multe semne ce indică apariția miopiei. Printre acestea, se observă cum copilul:

• Mijește ochii atunci când privește un obiect aflat la distanță

• Cască des, își freacă ochii

• Este extenuat după o zi de școală (simte nevoia de odihnă în timpul zilei)

• Poate acuza chiar dureri de cap.

Controlul miopiei

Miopia nu poate fi tratată ad litteram, însă se poate încerca stagnarea progresiei sale, pentru a nu favoriza o creștere necontrolată a dioptriei. În perioada de creștere a copilului, miopia se accentuează în fiecare an, conform statisticilor. Purtarea ochelarilor cu lentile corectoare poate oferi o vedere clară la distanță, însă de-a lungul timpului s-a putut observa că aceștia atrag o accentuare a miopiei mai degrabă decât o stagnare.

De aceea, HOYA împreună cu Universitatea Politehnică din Hong Kong au creat lentilele inteligente MiYOSMART, concepute special pentru a încetini progresia miopiei și a asigura, concomitent o vedere clară.

Tehnologia din spatele acestor lentile poartă numele de D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments – segmente multiple încorporate de defocalizare), având efectul de a încetini progresia miopiei în medie cu până la 60%, în 21,5% din ele stopând definitiv progresia acesteia. (Studiul „Defocus Incorporated Multiple Segments (D.I.M.S.) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial” care îi are ca autori pe: Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. a fost realizat de-a lungul a doi ani de zile și a fost publicat în British Journal of Ophthalmology în data de 29 Mai 2019.)

Un aspect important în alegerea conduitei terapeutice prin lentilele inteligente MiYOSMART este faptul că acestea oferă soluția de control a miopiei dar și de îmbunătățire a vederii pe termen lung.

Miopia în zilele noastre capătă dimensiuni semnificative, despre care nu se vorbește suficient. Studiile arată că până în anul 2050, cinci miliarde de oameni vor fi afectați de miopie, practic, jumătate din populația globului. (Statistică elaborată de autorii Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., Jong M., Naidoo K.S., Sankaridurg P., Wong T.Y., Naduvilath T.J., Resniko_ S. în lucrarea “Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050”, publicată în Mai 2016).

Inițiativa pe care o putem lua este de a ne informa corect, de a ne pune permanent în temă cu noile tehnologii și mai ales de a efectua permanent controale de rutină, pentru a putea acționa eficient asupra sănătății și calității vieții noastre și a copiilor noștri.

Acest articol v-a fost oferit de HOYA Lens Romania.