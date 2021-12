Dr. Roxana Hristianovici, medic specialist pediatru: „Învățăm copiii să se spele corect pe mâini cu ajutorul sclipiciului”

Andreea Groza: Cum învăț un copil foarte mic să-și spele corect mâinile?

Dr. Roxana Hristianovici: Ne jucăm și ne murdărim cu lipici, apoi cu sclipici. Și apoi ne imaginăm că sclipiciul înseamnă microbi. Îi eliminăm spălându-ne corect. Așa învață copilul de sub 1 an. Și, în timp ce se spală, poate să cânte “Mulți ani, trăiască…”. Cântecelul are 20 de secunde, adică timpul în care se poate igieniza corect.

Andreea Groza: În afara locuinței, cum le asigurăm igiena corectă. Spre exemplu în vacanță?

Dr. Roxana Hristianovici: La restaurant spre exemplu, nu vă duceți la orele de vârf. Și igienizăm masa în prealabil cu o soluție dezinfectantă, dacă nu sunt fețe de masă de unică folosință.

Andreea Groza: Dar în mașină?