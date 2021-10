Drama unei profesoare de liceu, care a născut în timp ce era infectată cu Covid-19

”Povestea mea începe în data de 15 martie anul acesta, când l-am născut pe băiețelul meu. Mult așteptatul eveniment, un dar de la Dumnezeu și o binecuvântare în sânul oricărei familii, s-a transformat într-o tragedie care nu este de dorit vreunui om pe lumea aceasta.

Am fost testată Covid pozitiv și am născut prin cezariană. Reacția mea imediată la anestezia rahidiana a fost să-mi simt tot corpul rece, să acuz dureri înfiorătoare de burtă și să mi se blocheze creierul pentru 4 săptamâni, timp în care nu am nicio amintire din viața reală.

Medical, am suferit de septicemie severă, peritonită generalizată, fistulă jejunală (dublă, la interval de 4 zile), plămâni funcționali 25%, motiv pentru care am fost intubată si laparostomată, suferind 3 operații în 9 zile. Combinația Covid 19 si bacteria Klebsiella s-a dovedit fatală în 99% din cazuri, însă, ca o minune Dumnezeiască, organismul meu a luptat si am supraviețuit”.

Greul abia începuse însă pentru doamna profesoară, așa cum reiese din povestea acesteia.

”Am revenit acasă dupa 7 săptamâni de spitalizare care au reprezentat ATI COVID, ATI și salon chirurgie, timp în care nu mi-am văzut familia, nu mi-am văzut copiii, și cel mai dureros, nu mi-am văzut bebelușul, pe care l-am dorit atât.

Aparent, de-a lungul celor 5 luni de la data externării, chiar dacă operația nu mi se închisese complet, m-am refăcut miraculos, cu sprijinul familiei, revăzându-mi soțul și copiii, ceea ce mi-a dat putere, văzându-le zâmbetele pe față din nou.

În data de 2 septembrie, în urma unui CT cu substanță de contrast, a unei analize amănunțite asupra tuturor investigațiilor medicale și a unui consult fizic, efectuat de o echipa de medici de înaltă specializare de la Clinica Acibadem, mi s-a descoperit ficatul plin de chisturi cu puroi si multiple pungi cu puroi în abdomen, adică infecție septică ce trebuie eradicată urgent, în maxim 3 luni, pentru a nu dezvolta o altă septicemie (o a treia), care în ipostaza instalării îmi va fi fatală, o veste cumplită, de neimaginat, care ne-a readus, încă o dată, coșmarul în familia noastră. Costul celor 2 operații urgente pe care trebuie să le fac este de 50.000 euro, bani pe care nu mi-i permit.

Vă rog să mă ajutați, pentru a putea să-mi văd copiii crescând, pentru a putea împărtăși cu ei tot ce am eu mai bun si pentru ca ei sa se bucure de MAMĂ. Îmi doresc din toată inima să se termine toată tragedia asta, să ne bucurăm de familia noastră fără să mai existe astfel de complicații, însă doar cu ajutorul vostru voi putea să am încă o șansă la viață”.

Donații se pot face:

Denumire entitate: Asociatia “SALVEAZA O INIMA”

Cod de inregistrare fiscala: 31015982

Cont (IBAN) bancar:

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont Euro: RO28BTRLEURCRT00W8287001

CONT USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

REVOLUT: 0752.753.540

Banca Transilvania Botosani

La mențiune plată/detalii plată este necesar să specificați: OANA STEGARU