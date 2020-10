Femeile, mai conștiente decât bărbații de necesitatea purtării măștii în pandemia de coronavirus

Dotate de la natură cu intinct protector, femeile sunt mai înclinate să respecte regulile impuse de autorități în timpul pandemiei de coronavirus. Un studiu realizat de specialiștii Universității Yale și ai Universității din New York a scos la iveală comportamentul duferit pe care îl au femeile, spre deosebire de bărbați, când vine vorba de siguranța personală și a familiei.

Femeile acceptă mai ușor să poarte mască în public și sunt mai înclinate să respecte măsurile de precauție precum spălatul mâinilor, izolarea la domiciliu și distanțarea fizică. Tot femeile sunt cele care ascultă ce spun specialiștii în virusologie și autoritățile, dar și partea mai documentată a familiei, care se informează în permanență în legătură cu modul în care alte țări gestionează această criză medicală.

Studiul, publicat în jurnalul medical Behavioral Science & Policy, s-a bazat pe intervievarea a 800 de americani, bărbați și femei, în legătură cu obiceiurile lor în timpul acestei pandemii.

În a doua parte a studiului, cercetătorii au vrut să afle cine poartă mască pe stradă în mod corect. După două zile de cutreierat străzile din New York, New Brunswick și New Haven, realizatorii studiului au tras concluzia că 55% dintre femeile care aveau mască pe stradă o purtau corect, în timp ce doar 38% dintre bărbații surprinși se protejau de coronavirus în mod corect.

