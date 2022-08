Feminitate după cancer. Nu lăsa boala să-ți spună că nu mai ești femeie!

De multe ori, cancerul e capăt de drum pentru cei diagnosticați. Nu și pentru tine! Nu azi! Acesta ar trebui să fie primul gând al unui bolnav pus în fața faptului împlinit. O boală precum cancerul nu se vindecă doar cu pastile, radioterapie ori extirpări de țesut bolnav. Grupurile de suport sunt esențiale.

Așa cum toți bolnavii știu, cei mai buni psihologi pentru pacienții cu cancer sunt chiar supraviețuitorii acestei maladii cumplite. Cosmina Grigore este unul dintre ei și, după ce a fost martoră la propriul miracol, a decis să le ofere altor femei șansa de a trăi unul.

Așa a pus pe picioare programul Feminitate după cancer, în cadrul Asociației Imunis pe care a fondat-o în 2016.

Feminitate după cancer, programul care vindecă răni adânci

Feminitate după cancer este singurul program dedicat femeilor diagnosticate cu cancer din România care vor să învețe să își reacceseze și să își vindece feminitatea. Este la a patra ediție și este deschis femeilor care au trecut prin experiența cruntă a unui tratament pentru cancer – operații, chimioterapie, radioterapie, hormonoterapie, alte tratamente adjuvante – și în urma căruia și-au pierdut încrederea în sine, în propriul corp, în partenerul de viață, libidoul ori un atribut al feminității: sânii, părul, calitatea pielii, unghiile, dantura, suplețea corpului etc.

„La Asociația Imunis se întâmplă un fel de magie, sub puterea lui împreună, viața după cancer e cu râs, cu putere și cu resurse noi. Jucăm după reguli scrise, în vreme ce scriem altele noi, așa că parcurgem cu mult curaj această călătorie cu cancerul. Femeile din program fac pași foarte importanți pentru recâștigarea feminității lor post-diagnostic. Punându-se în centru pe ele ca femei, își schimbă traseul post-diagnostic, le apare dintr-o dată o altă cale de urmat”, spune Cosmina Grigore, președinta Asociației Imunis, supraviețuitoare de cancer mamar din 2013.

Terapie pentru suflet

Programul cuprinde cinci module teoretice și o serie de întâlniri offline și online în care femeile au parte de experiențe menite să le reîntâlnească cu feminitatea lor:

module teoretice, susținute de Cosmina Grigore, special concepute să transforme mentalități; discuții despre procesul de vindecare emoțională post diagnostic, pilonii feminității, procesele de iertare, reintegrare, încredere în sine etc.;

întâlniri cu medici specialiști, discuții despre efectele adverse ale medicamentelor pe termen mediu și lung și managementul lor pentru un stil de viață mai bun;

întâlniri cu un kinetoterapeut, discuții și exerciții despre managementul limfedemului, postură corectă, respirație etc.;

atelier cu un master florist, menit să le ajute pe femei să se reîntâlnească cu feminitatea, delicatețea, creativitatea lor;

întâlniri de escaladă, menite să le ajute pe femei să creadă din nou în ele, să își cultive curajul, dar și să își dezvolte masa musculară;

întâlnire cu stilist vestimentar. Vestimentația post cancer este un subiect tabu în rândul femeilor care au trecut prin mastectomie sau care au dezvoltat limfedem la brațe sau picioare. Adaptarea stilului vestimentar, alături de un stilist, ajută mult la redobândirea feminității și încrederii în sine;

întâlniri cu un expert de beauty, menite să ajute femeile să învețe să își îngrijească pielea, tenul, mai ales după efectele adverse ale unor medicamente;

întâlnire cu un make-up artist, menită să le redea femeilor încrederea în ele. Unele femei își pierd complet sprâncenele sau genele în timpul tratamentului;

ședință foto menită să le motiveze și să le ofere un tablou unic, parte din procesul de rescriere a feminității lor;

sesiuni de dans, menite să le activeze și să le creeze context de reîntâlnire cu feminitatea lor; cu beneficii atât la nivel fizic (sistem limfatic, musculatură, oxigenare țesuturi), cât și la nivel mental-emoțional;

masterclass de Public Speaking menit să le redea femeilor încrederea în ele și în modul în care comunică;

întâlniri cu un trainer de Mindfulness;

sedință foto cu femei care au trecut prin cancer; protagonistele au purtat rochii de designer;

retreat de feminitate cu discuții și tehnici practice.

Mărturiile femeilor înscrise în program

„Mă tot gândesc cum aș putea transpune în cuvinte mângâierea pe care mi-a adus-o programul Feminitate după cancer. Pe mine m-a prins pe final de chimio și ulterior mi s-a făcut mastectomie bilaterală, fără reconstrucție.

Am avut momente în care efectiv am simțit că intru în colaps, dar acest program a venit ca o îmbrățișare, m-a făcut să găsesc în mine puterea de a mă ridica, m-a adus mai aproape de cine sunt cu adevărat și mi-a dat speranța că se poate.

Și eu pot să ajung la cea mai bună versiune a mea. Și ce e mai important e că nu sunt singură. Mi-aș dori din suflet ca sentimentul de liniște și de încredere pe care l-am căpătat în urma acestui program să ajungă la cât mai multe persoane care trec prin această boală.

E un drum lung, avem atâtea de îndurat și de descoperit, dar suntem împreună și nu avem decât să ne bucurăm de acest parcurs. Cosmina, ești armonie pentru noi atunci când haosul se dezlănțuie!” – Magda.

„Fetelor, simt recunoștință pentru grupul acesta. Cosmina este un generator grozav și o bibliotecă plină de resurse, plus că are o disponibilitate uriașă de a împărtăși. Darul ei de a genera face să inspire grupul și astfel să devenim la rândul nostru resurse și surse de inspirație unele pentru altele. Sunteți minunate!” – Meda.

„Când m-am întâlnit cu acest diagnostic, am știut ce se întâmplă cu mine din punct de vedere fizic. Cu toate astea, după primele module ale programului Feminitate după cancer am înțeles că eu mi-am abandonat/negat energia feminină cu bună știință, energie care-mi este esențială pentru o viata bună.

Când am primit diagnosticul, m-am simțit vinovată, vulnerabilă, am constatat că nu puteam să vorbesc cu ușurință despre acest lucru și am mers la psiholog. Aceste 3 luni m-au ajutat mai mult decât ședințele cu psihologul 5 luni.” – Aneta.

