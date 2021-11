Freshful, cea mai nouă platformă de livrare online pentru produse alimentare proaspete din România lansată de eMAG

Are o experiență solidă în e-commerce și vânzări, a fost consultant pentru una din firmele Big Four și a condus operațiunile eMAG Bulgaria din postura de director comercial, iar mai apoi de country manager.

Îi plac călătoriile, tenisul și șahul. Andrei Popescu, general manager Freshful.

Andrei Radu: E un proiect nou, Freshful, recent lansat, face pe 21 noiembrie o lună de zile, dar înainte de a vorbi despre proiect am vrea să discutăm despre ce se întâmplă overall, la nivelul pieței de comerț cu produse alimentare. Și aici fac referire la cele două direcții; pe de-o parte, retail-ul tradițional, pe care îl știm, și pe de altă parte- comerțul online. Cât de mare este felia asta, pentru bucata de comerț online, din total retail?

Andrei Popescu: Piața de comerț alimentar are o valoare de 25 de miliarde de euro, fiind cea mai mare piață, pentru că toți mâncăm și consumăm. Este o piață care se formează printr-o înmulțire, practic: numărul de salariați ori salariul mediu net ori consumul, care e de circa 50%- cam atât cheltuiește o persoană pentru achiziția de alimente. Este o piață destul de constantă, pentru că populația nu crește și nici nu mâncăm din ce în ce mai mult. Poate crește doar din creșterea consumului, din creșterea venitului net al populației și de acolo există un mic uplift. În pandemie a fost o creștere double- digit, pentru că lumea s-a suprastocat- ne amintim în martie 2020, când toată lumea fugea după hârtie igienică, drojdie și așa mai departe. Înainte de pandemie, bucata de online era sub 1%. Ne imaginăm o felie de pizza- 1% reprezintă mai puțin de o mușcătură. Foarte puțin. Acum, după un an și jumătate de pandemie, noi zicem că este în jur de 2%. Dacă ne uităm mai spre vest, spre țările mai dezvoltate – și dăm aici exemplul UK, acolo penetrarea online-ului în piața alimentară este de aproximativ 20%. Asta înseamnă că online-ul în România are un mare potențial și vedem cum contribuie cu o creștere puternică în piața alimentară și segmentul este destul de dinamic, vedem multe mișcări în piață în zona aceasta.

