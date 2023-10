Gabriela Airinei, tur de 900 km pe bicicletă pentru promovarea mișcării în rândul persoanelor cu diabet

3 capitale, uniţi prin diabet – Sofia, București, Chișinău este o iniţiativă a asociației Da, și eu pot – Yes, even I can, care a avut drept scop sensibilizarea comunităţii asupra rolului semnificativ al mișcării, educaţiei medicale și al tehnologiilor de îngrijire a diabetului dependent de insulină. Gabriela Airinei, fondatoarea organizației, a parcurs 900 km între Sofia, București și Chișinău pentru a-i încuraja pe bolnavii de diabet să accepte provocarea de a deveni oameni activi, prin sport și gândire pozitivă.

În drumul ei prin cele trei capitale a întâlnit o sumedenie de persoane cu diabet, care i-au împărtășit din experiența lor de viață și din „pactul” făcut cu această boală care îi sperie pe mulți. Vezi GALERIA FOTO mai jos!

Care este mesajul principal al caravanei „3 capitale, uniţi prin diabet” și în ce măsură a fost el receptat de persoanele care nu au diabet?

„Ceea ce am vrut să descoperim prin acest tur a fost să vedem dacă vecinii noștri au acces și ei la tratamentele necesare ținerii sub control a acestui diagnostic și de a împărtăși din experiențele fiecăruia. În comunitatea persoanelor cu diabet, fie tip 1 sau tip 2, oamenii încă se tem în a începe să facă un anumit tip de mișcare și asta pentru că le este frică de hipoglicemii. Se știe că atunci când facem sport, glicemia tinde să scadă, chiar și la o persoană care nu are acest diagnostic.

Așadar, cei mai mulți preferă să stea cuminți pe canapea, doar de frica unei hipoglicemii, dar nu realizează că mișcarea poate aduce doar beneficii pe termen lung. Să vă dau un exemplu: persoană cu diabeti tip 1, de 21 ani. Merge cu bicicleta și atunci când o face necesarul de insulină scade, deoarece corpul întră intr-o etapă în care mușchii lucrează, mănâncă glucoză și astfel nu mai este nevoie de atâta insulină, glicemiile se stabilizează, începi să te simți ca o persoană care nu are acest diagnostic.

Da, despre mine este vorba! (râde) Și mereu voi încuraja la mișcare. Tocmai de aceea, de câțiva ani, mergem prin școlile din mediul rural, cu medici nutriționiști, diabetologi, asistente medicale, povestim copiilor ce însemană un stil de viață sănătos, o alimentație corectă, tocmai pentru că am constatat în rândul adolescenților o creștere în greutate și care ar trebui să pună un mare semn de întrebare.

Caravana care a demarat în anul 2018 și care deja a devenit tradiție, se numește Acces la sănătate, acces la viață!

Mesajul? Nu contează ce limbă vorbești, din ce țară ești, ai același diagnostic ca și mine, suntem ‘uniți prin diabet’!”.

În ce măsură o boală ca diabetul îți limitează viața?

„Mereu am spus-o, diabetul nu trebuie să fie o povară. Eu, spre exemplu, mi l-am făcut prieten, pentru că am ajuns la concluzia că diabetul meu nu va pleca nicăieri, va rămâne cu mine pentru totdeauna, așa că nu am decât să mă înțeleg cu el. Da, la început, la debut, este șocul, nu știi exact despre ce este vorba, încerci să negi situația în care te afli, să pui acea întrebare, care cred că ne-am pus-o cu toții: de ce eu? Dar vine și momnentul în care îl accepți și încerci să faci în așa fel încât să nu îl lași pe el să dețonă controlul.

Nu cred că te limitează diabetul. Dacă eu am putut să fac Turul României pe Bicicletă, Sub Carpații României, România de la Est la Vest, Dunărea, de la intrarea în țară, până la vărsare, Dunav Ultra - dacă eu pot, cred că poate oricine. Și aici nu mă refer neapărat la asemenea ture susținute, dar măcar la plimbare prin parc, coborât de la tramvai.. nu știu, orice tip de mișcare”.

Cum ți-a schimbat ție viața acest diagnostic?

„Pffai... da, mi-a schimbat-o! Dar știți ce? Mi-a schimbat-o în bine, deoarece m-a făcut să fiu mai atentă la mine, la ce mănânc, la cât dorm.. și tot ce ține de a mă menține sănătoasă. Și nu doar pe mine m-a schimbat, ci și pe familia mea. Soțul și fiul meu au adoptat un stil de viață sănătos, prin mișcare, alimentație sănătoasă... noi gătim acasă.

După 21 de ani de diabet tip 1 pot spune că viața poate fi acră uneori, dar contează mult cum ne facem noi zilele dulci! Da, și eu pot!”.

