La 13 ani, fiica Andreei Marin a avut Covid-19. ”Din fericire, ea are mică garsonieră... a trebui să se descurce singură”

În cadrul emisiunii Exclusiv VIP, a lui Cristi Brancu, Andreea Marin a mărturisit că fiica ei a avut Covid-19, în perioada sărbătorilor de iarnă, fiind obligată să stea izolată timp de trei săptămâni.

“Fiica mea a avut o formă uşoară, s-a izolat şi am stat total separate. Ne-am testat şi noi de multe ori, însă am ieşit negativ. Violeta a luat virusul din afara casei. Din fericire, ea are o mică garsonieră, cu tot ce îi trebuie, în casă, şi s-a putut izola. Era chiar între Crăciun şi Revelion şi i-am pus un brăduţ la uşă. Ba chiar am găsit o chestie din plastic cu care am izolat intrarea, ca să poată deschide uşa ei şi să vadă brăduţul. A fost dificil pentru că am comunicat despărţiţi, a trebuit să se descurce singură, să îşi ia pastilele, însă a fost foarte ascultătoare. Cred că fiecare generaţie are de învătat lecţiile ei”, a spus Andreea Marin.

Vedeta a mai precizat că și-a făcut vaccinul AstraZeneca și că a avut drept reacții adverse dureri de mușchi și stare de astenie generală.