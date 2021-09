Marisa Paloma s-a vaccinat anti-Covid 19 în timpul sarcinii. Ce vaccin a ales și care e mesajul ei

Creatoarea de modă Marisa Paloma care, alături de Liviu Stanciu, așteaptă primul lor copil, o fetiță, a postat recent pe contul ei de Instagram motivul pentru care a ales să se vaccineze în timpul sarcinii.

În cadrul postării, Marisa explică de ce a ales vaccinul Moderna și cum s-a simțit după injecție, precizând că nu recomandă nimic nimănui. ”Sper să vă fie de folos aceste informații.????

‼️A se consemna: Nu recomand nimănui, nimic!‼️Fiecare ia alegerea potrivită pentru el.✌????”

”Dragi mămici și nu numai... mă îndrept acum către toate femeile care m-au întrebat în această perioadă dacă m-am vaccinat și cum mă simt. Răspunsul este DA! Și mă simt EXCELENT!

Aleg să împart experiența mea cu voi deoarece au fost extrem de multe întrebări cu privire la alegerea mea. ???? @liviu_stanciu s-a vaccinat cu Pfizer in urmă cu mai bine de 6 luni și curand se va pregăti să meargă din nou pentru a 3-a doză. S-a simțit și el la fel de bine. Cu o mică durere locală. Eu m-am vaccinat cu Moderna. Și la fel, poate că am simțit o durere locală ceva mai apăsătoare, dar in 2 zile a dispărut complet! Conform noilor studii realizate de către WORLD HEALTH ORGANIZATION este mai indicat să te vaccinezi cu Moderna, având cea mai mare eficacitate în fața variantei Delta a virusului SARS-CoV-2.

Citez:

"How efficacious is the vaccine?

The Moderna vaccine has been shown to have an efficacy of approximately 94.1 per cent in protecting against COVID-19, starting 14 days after the first dose."

Momentul in care am decis să mă vaccinez a fost când am citit recomandările celor de la WORLD HEALTH ORGANIZATION care spun in felul urmator:

"Pregnant women should take the same precautions to avoid COVID-19 infection as other people. Measures to protect yourself, first of all: getting vaccinated.

Totodată, las mai jos o altă știre publicată pe euronews.next cu privire la vaccinarea in sarcină:

The latest data from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in the United States concluded that COVID-19 vaccines are well-tolerated by people who are pregnant, planning a pregnancy or lactating, further suggesting the benefits of having the vaccine far outweighs the risks.

The CDC study is one of the largest of its kind and drew data from a survey of more than 17,000 individuals.

To understand the data behind various studies and to get the facts, Euronews Next spoke to Dr Liudmila Mosina, Technical Specialist on Vaccine-preventable Diseases and Immunization at the World Health Organization (WHO) regional office for Europe”.

Postarea de pe Instagram a strâns mai bine de 20.000 de like-uri și sute de comentarii.

Foto: Instagram