Modelul plus size Tess Holliday suferă acum de anorexie: ”Sunt anorexică”

Tess (35 de ani) a vorbit despre condiția sa, rugând fanii să nu comenteze la adresa greutății sale ori a stării de sănătate, spunând că este în proces de vindecare după un episod de anorexia nervosa.

Modelul plus size a scris pe Twitter: ”Sunt anorexică și mă recuperez. Nu îmi mai este rușine să spun asta cu voce tare. Sunt produsul unei culturi care elogiază suplețea și o face egală cu valoarea, dar eu vreau să-mi scriu propria poveste acum. În sfârșit, sunt capabilă să am grijă de un corp pe care l-am pedepsit toată viața mea și acum, în sfârșit, sunt liberă”.

Tess a început să primească din partea trolilor comentarii legate de greutatea sa, aceștia susținând că nu poate fi anorexică dacă este supraponderală.

Replica acesteia: ”Nu știe toată lumea cum funcționează știința și organismul. Diagnosticul meu este anorexia nervosa și da, nici acum nu mi-e rușine. Sunt prea fericită pentru ca voi să puteți încerca măcar să-mi diminuați strălucirea”.

Simptomele anorexiei includ pierderea în greutate sau menținerea greutății corporale sub limita admisă, renunțarea la mese, antrenamentele în exces, frica de cântar.

Tess a scris pe Instagram, explicând cât de greșit este să comentezi față de pierderea kilogramelor și să relaționezi aceasta cu starea sănătății. ”Celor care îmi spun cât de sănătoasă arăt în ultima vreme sau că am slăbit și s-o țin tot așa le spun să se oprească. Nu mai comentați greutatea mea sau cât de sănătoasă par. Da, am slăbit - mă vindec de o tulburarea alimentată și îmi hrănesc organismul regulat pentru prima oară în viața mea”.

Foto: Profimediaimages.ro, Instagram

