Raluka: “Îmi doresc să ajut câți mai mulți oameni din România să scape de această boală!”

“Ensar Duman, consilierul medical, mi-a vorbit pentru prima oară despre metoda tratării chirurgicale a diabetului, prin operația de diabet de tip 2. Intervenția se realizează din 2007, în spitalele din Turcia și are rolul de a regla problemele cu glicemia. Ensar mi-a recomandat spitalul Memorial Health Group din Istanbul și m-a convins prezentându-mi cazuri ale românilor operați și vindecați de diabet, în Turcia. În prima instanță, am stat cu mama câteva zile în spital,în Istanbul, timp în care ea a realizat analizele complete de compatibilitate cu operația. Practic, înainte de a face operația, mama a trebuit să treacă prin foarte multe investigații pentru ca medicii să își dea acordul pentru intervenție. Ea are deja mai multe probleme de sănătate din cauza diabetului, care, în timp, i-a afectat organele. După ce a trecut prin toate investigațiile și am avut rezultatele analizelor, mama a primit ok-ul de la echipa medicală. Înainte de intervenție, oamenii aceștia minunați ne-au explicat pe înțelesul nostru, ba chiar ne-au desenat ca să înțelegem mai bine, ce urmează să se întâmple. Nu este o experiență tocmai ușoară, dar oamenii de aici îți insuflă atâta încredere, se comportă și acționează ca niște adevărați profesioniști, așa cum vedem noi în filme, sincer.





Operația mamei mele a decurs foarte bine, a durat aproximativ 2 h jumate, iar acum urmează recuperarea. După revenirea în țară, mama va continua să fie monitorizată la clinica din București. Această operație, denumită medical intervenție de interpoziție/transpoziție ileală, popular spus operație de diabet de tip 2, este un subiect necunoscut oamenilor de la noi.Eu mă consider o norocoasă pentru că l-am întâlnit pe Ensar. El mi-a dat toate informațiile necesare, m-a ajutat să ajung cu mama în Turcia și alături de echipa sa s-a ocupat pregătirea călătoriei și planificarea analizelor/operației. Diabetul este o boală devastatoare, care strică foarte multe organe și face foarte mult rău în organism. Îmi doresc tare mult ca experiența mea și informațiile descoperite prin intermediul lui Ensar să ajungă la cât mai mulți oameni și să afle toți cei care se confrunta cu această problemă", declară Raluka.

Până în prezent, Ensar Duman a ajutat mii de pacienți din România, cu afecțiuni metabolice, care suferă de diabet de tip 2, sau oncologice, renale, cardiace, neurologice să se trateze/ opereze, în spitalele din Turcia. De aceea, după experiența trăită cu mama sa, jurata SuperStar vrea să ajute câți mai mulți români să afle despre metoda tratării chirurgicale a diabetului, despre operația de diabet de tip 2.

