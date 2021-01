Văduva lui Hugh Hefner, la un pas de moarte. ”Ar fi trebuit să-mi învăț lecția”

Modelul de 34 de ani spune că procedura - pentru care a optat după ce și-a scos implanturile cu silicoane din sâni, în 2016 - aproape a ucis-o. ”Am pierdut jumătate din cantitea de sânge din organism”.

După ce, în 2016, substanțele din implanturile mamare au otrăvit-o și aproape au omorât-o, acum transferul de grăsime pentru care a optat s-a dovedit la fel de neinspirat. La ora actuală, văduva lui Hefner spune că vrea să fie ”naturală”, adăugând că: ”Ar fi trebuit să-mi învăț lecția”.

”Am făcut pe 16 octombrie o procedură de transfer de grăsime și aproape am murit. Am pierdut jumătate din cantitea de sânge din organism și am ajuns la spital, pentru o transfuzie urgentă de sânge.

De atunci, mă recuperez încet-încet și abia acum pot spune că mă simt ok. Din 2016, de când m-am îmbolnăvit foarte tare și mi-am scos implanturile și tot ce era toxic din organismul meu, susțin frumusețea naturală.

Ar fi trebuit să-mi învăț lecția de prima oară dar bănuiesc că Universul îmi trimite aceeași lecție până o să-mi intre în cap.

Cultura noastră este o capcană și le face pe femei să se simtă îngrozitor. Filmele (regizate în proporție de 84.9% de către bărbați) înrăutățesc situația. Social media o înrăutățește și mai tare. La fel, reclamele. Oamenii falși din punct de vedere - la fel (am fost unul dintre ei).

Cultura noastră definește frumusețea într-un fel imposibil de atins. Femeile sunt suprasexualizate. Știu asta din cele mai urâte experiențe trăite de mine.

Îmi pare rău pentru viitoarea generație care admiră oameni al căror look nu poate fi obținut fără o mulțime de filtre, machiaj, bani sau diete covârșitoare”.

Foto. Profimediaimages.ro