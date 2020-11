VIDEO Care sunt ultimele imagini pe care le vede un bolnav de Covid-19 pe patul de moarte

Un medic de peste Ocean, specialist în terapie intensivă, a făcut un gest nașteptat pentru a-i convinge pe oameni să respecte regulile de protecție sanitară. El a postat în mediul online un videoclip în care le-a explicat tuturor ce vede un bolnav de Covid-19, aflat în stare gravă, înainte de a muri.

„Sper ca ultimele momente din viața ta să nu arate așa, pentru că asta vei vedea la sfârșitul vieții tale, dacă nu vom începe să purtăm măști când suntem în public, dacă nu practicăm distanțarea fizică, dacă nu ne spălăm frecvent pe mâini. Pentru că, îți promit, asta vei vedea. Îți promit că asta vor vedea mama ta, tatăl tău, copiii tăi când vor face Covid”, spune medicul cu lacrimi în ochi.

Dr. Kenneth Remy, de la Washington University Medical Center, explică în videoclipul postat pe Twitter cât de greu respiră bolnavii intubați, care au nevoie de ajutor pentru introducerea oxigenului în plămâni. Specialistul spune că ultimele lucruri pe care le vei vedea, dacă vei ajunge în stare gravă la ATI, sunt laringoscopul și tubul traheal, instrumente nelipsite bolnavilor intubați.

Please listen as this is dire. I don’t want to be the last person that looks in your frightened eyes. #MaskUp ⁦@DrKenRemy1⁩ ⁦@WUSTLmed⁩ pic.twitter.com/qwb4eERlfE