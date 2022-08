Cei mai fresh influenceri din România s-au inspirat din versurile fanilor pentru o piesă inedită

Selly, Gami, Cezara Cristescu, Skivo și Erika Isac s-au alăturat campaniei-manifest și și-au implicat direct fanii în procesul de creație a piesei <<TraPozitivity Manifesto x MENTOS>>.

Într-un proces creativ cum nu s-a mai văzut, influencerii au postat pe Instagram story-uri în care își îndemnau fanii să lase versuri pe care, ulterior, le-au folosit ca inspiratie in varianta finală a piesei. Astfel, „TraPozitivity Manifesto x MENTOS” are ca scop principal motivarea tuturor persoanelor de a alege atitudinea fresh si pozitiva in viața, curajul si increderea in sine.

„Piesa <<TraPozitivity Manifesto x MENTOS>> este o piesă cu și despre dorința de a depăși toate insecuritățile cu care ne luptăm zi de zi din cauza presiunii din jurul nostru. În procesul de creație am încercat atât eu, cât și Selly, Gami, Cezara și Skivo să-i implicăm pe fanii noștri tocmai pentru că ne-am dorit să simtă că este o piesa pentru ei, pentru dezvoltarea lor. Sper ca oricine ascultă piesa să se simtă mai încrezător și mai motivat să se pună pe primul loc pentru că, da, fiecare dintre noi contează”, spune Erika.

Piesa are mesaje pozitive, iar fanii s-au implicat direct în crearea ei și aici vorbesc despre versuri. Erika a luat toate propunerile și a lansat prima piesă trap în care fanii s-au implicat direct în crearea versurilor., spune Selly.

Piesa „TraPozitivity Manifesto x MENTOS” a fost scrisă de către Erika Isac, Cezar Gună și Bogdan Gridan, producția finală purtând semnătura lui Bogdan Gridan. Videoclipul a fost regizat de către Quba, DOP David Mogan, producător video Alex Toader, iar de producția finală s-a ocupat Loops Production.