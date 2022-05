Cel mai mare spectacol de arte vizuale din țară: zeci de artiști, peste 80 de instalații New Media, la Romanian Creative Week

Creativitate și digital. Tehnologie, teatru, coregrafie, muzică. Demonstrații live făcute de zeci de artiști New Media. Nu mai puțin de 87 de instalații vizuale. Un întreg oraș transformat, pentru zece zile, într-o lume a imaginației. Cel mai important eveniment dedicat industriilor creative românești, Romanian Creative Week (RCW), care va avea loc la Iași în perioada 20 – 30 mai, vine cu un spectacol grandios al artelor vizuale.

Secțiunea New Media a RCW 2022 surprinde, la ediția din acest an, cu două proiecte de amploare: New Media Alley și New Media Street. Curatorul evenimentului, artistul vizual ieșean Andrei Cozlac, distins cu două premii UNITER pentru video mapping, în 2020 și în 2022, dezvăluie, în premieră, câteva dintre surprizele pregătite:

„New Media Street duce, de această dată, mult mai departe ceea ce a produs anul trecut, la prima ediție a RCW, proiectul pilot New Media Alley. Anul acesta, vor fi o serie de noutăți, precum un mini-stage unde vor fi trei performance-uri, un program de burse pentru tineri - The Creative 5, prin intermediul căruia cinci studenți au primit finanțare din partea noastră pentru a-și realiza și prezenta proiectele New Media.

O altă surpriză este o expoziție virtuală în care zeci de artiști își vor expune lucrările digitale de tip NFT, acestea putând fi achiziționate de public. Dar experiențele sunt mult mai numeroase și invităm publicul să le descopere, alături de noi, călătorind împreună în această lume spectaculoasă a imaginației și a creativității”.

Printre artiștii participanți la show-urile de New Media de la Iași se numără, alături de Andrei Cozlac: Daniel Mancaș, Silviu Apostol, Alexandros Raptis, Alex Halka, Dan Basu, NoiseLoop, Andrei Radu Alexandru, Mihai Marian Mina, Radu Marțin, Andrei Botnaru, Ana Teodora Popa, Denis Bolborea, Alexandru Radu, Alice Veliche, Danaga, Narciss Grosu, Edge Mapping, Indie Box, Harcea Pacea și mulți alții.

New Media Street, mai arată Andrei Cozlac, va ocupa o arie foarte extinsă a Iașului, întinzându-se pe toată suprafața cuprinsă între Parcul Voievozilor până aproape de Stadion, și va conține de la proiecte de video mapping și instalații virtuale augmentate până la instalații performative și interactive.

La a doua ediție, New Media Alley construiește o alee pe care publicul se poate pierde în experiențe sinestezice și contemplative. O alee în care tehnologia este umanizată și integrată organic într-un discurs artistic. În plus, New Media Alley reintegrează și updatează, de această dată, o serie de proiecte artistice care au cucerit publicul anul trecut:

Instalația de light design Hexalight, creată de artistul Daniel Mancaș, Reactive Fountain, aparținând artiștilor Silviu Apostol și Andrei Cozlac, și Videomapping pe Școala „Gheorghe Asachi”, proiect aparținând grupului de VJ Edge Mapping.

Totodată, vor mai putea fi admirate o serie de instalații sonore interactive - Organ Tubes, realizat de Edge Mapping și Chemical Soundscapes, realizat de artistul Alexandros Raptis - care vor provoca publicul la o descoperire a sunetului și a luminii, prin gesturi participative.

Instalația Ship of fools, realizată de Indie Box, îmbină coregrafia, filmul de dans contemporan și instalația video, într-o sculptură vizuală fizică și digitală, în care dansul și timpul transformă inclusiv suprafața de proiecție.

Scena performativă Human and technology stage va fi locul în care artiștii performeri vor interpreta live o serie de lucrări unice.

Singing Bodies Trilogy vorbește despre un mod în care individul experimentează, prin sunet și prin mișcare, contextul urban. Artistul Denis Bolborea se folosește, în acest sens, de dans contemporan, de tehnici de beatbox și loopstation și de video mapping, pentru a structura un discurs coerent în relația dintre corp și oraș.

Performance-ul Reality Check este completat de lucrarea Entagled Souls, semnată de tinerii coregrafi Radu Alexandru și Alice Veliche, care folosesc corpul, dansul și interacțiunea, pentru a creiona un întreg univers al simțurilor.

Artistul Danaga a pregătit, pentru New Media Alley, lucrarea Recycle, o instalație performativă în care artistul performează într-o construcție de instrumente digitale old tech (Casetofoane, retroproiectoare, camere analogice, etc.), creând un univers sonor experimental și transcendental.

Evenimentul New Media, din cadrul RCW 2022, este organizat de Federația Patronatelor Industriilor Creative, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, glo™, UNAGE, Rodotex, Institutul Cultural Francez, Spitalul Militar Iași, Școala „Gheorghe Asachi” Iași.

Despre Romanian Creative Week

Aflat la cea de-a doua ediție, Romanian Creative Week este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. Înființată la Iași, în 2011, FEPIC a organizat, până în prezent, peste 50 de acțiuni de promovare națională și internațională a industriilor creative românești. Parteneri în organizarea acestui amplu eveniment din capitala Moldovei sunt Palas, Primăria Municipiului Iași, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Universitatea „Al. I. Cuza”, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași.

