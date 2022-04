Cum să plănuiești o excursie la munte și care sunt cele mai bune măsuri de siguranță

Deci, iată care sunt câteva dintre aspectele pe care să le iei în calcul și care sunt măsurile de protecție la care să apelezi, ca să ai parte de o vacanță reușită.

Respectă marcajele turistice

Oricât ți-ar plăcea aventura, siguranța ta primează, așa că nu te abate de la traseu și respectă marcajele turistice, ca să nu te rătăcești și să nu îți petreci noaptea sub cerul liber, mai ales când temperaturile scad sub zero grade. În plus, sunt și alte pericole cu care te poți confrunta, de exemplu, să dai nas în nas cu animale sălbatice, care îți pot pune viața în pericol. Deci, dacă nu cunoști drumul, cel mai bine e să apelezi la persoane experimentate, adică la ghizii montani.

Surprinde splendoarea naturii

Atunci când mergi la munte, cu siguranță vrei să rămâi cu amintiri care te vor bucura și peste ani. Deci, ar fi păcat să nu pozezi sau să filmezi peisajele pe care natura ți le pune la dispoziție, deci să surprinzi flora și fauna, răsăritul sau apusul. Iar pentru asta ai nevoie de un telefon performant de ultimă generație, cu ajutorul căruia să faci cele mai tari poze, la o calitate superioară, așadar o să îți prindă bine un iPhone 13 Pro . Astfel, vei avea parte de fotografii reușite pe care le poți împărtăși pe rețelele de socializare ca să se bucure și prietenii tăi de frumusețea naturii. Totuși, nu uita să iei la tine și o baterie externă, ca să nu ți se descarce telefonul când ți-e lumea mai dragă.

Vezi cum va fi vremea

Acesta este unul dintre cele mai importante aspecte de care să ții cont când vrei să pleci într-o drumeție, mai ales că știm cu toții cum se schimbă vremea la munte. O ploaie torențială te poate surprinde oricând, ori un vânt puternic din cauza căruia nu mai poți înainta. Drept urmare, verifică care vor fi condițiile meteo, iar în funcție de acestea vei ști cum să te îmbraci sau ce echipamente îți trebuie, ca să rămâi în siguranță.

Aspectele esențiale de care să ții cont

Când mergi la munte, ai nevoie de anumiți factori de protecție, așa că ține cont de aspectele esențiale. De exemplu, ca să nu îți fie frig, iar hipotermia să nu se instaleze, îmbracă-te în cele trei straturi protectoare. De asemenea, fiindcă efortul este intens, ai nevoie de surse de energie, ca să îți păstrezi organismul la capacitate maximă, deci, hidratează-te și alimentează-te corespunzător. Ia cu tine surse de proteine și carbohidrați. Pe de altă parte, o să îți prindă bine și câteva obiecte pe care să le ai la îndemână într-o anumită situație, cum ar fi un termos, un briceag, o lanternă, o brichetă, preferabil antivânt, o hartă, busolă ori un binoclu.

Așa că, fii gata de plecare, înarmează-te cu entuziasm, dar nu uita să ai tot ce îți trebuie în bagaje. Pregătește-te corespunzător și plănuiește excursia până la cel mai mic detaliu. Vezi unde o să stai, care sunt condițiile de ședere, ce obiective turistice vrei să vizitezi, cât timp ai de gând să stai, cu cine vrei să mergi, dacă îți dorești să ai parte de liniște sau de aventură și care sunt măsurile de siguranță pe care trebuie să le iei. În acest mod vei ține pericolele la distanță și vei avea parte de o excursie așa cum îți dorești, cu multă distracție și relaxare.

Sursa foto: Shutterstock.com