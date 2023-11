Justice Institute: un apel la acțiune către instituțiile statului, pentru combaterea violenței de gen

Pe 17 noiembrie, AVON și Vital Voices Global Partnership, cu sprijinul Asociației pentru Libertate și Egalitate de Gen - A.L.E.G., au organizat conferința de presă „Justice Institute” pentru a discuta deschis despre drepturile victimelor violenței domestice și despre colaborarea instituțiilor în sprijinul femeilor.

Speakerii conferinței au fost Yevhenia Myshenko, reprezentantă a Comisiei pentru Drepturile Omului din Ucraina, Camelia Proca de la Asociația ALEG, Corina Voicu, formator pentru Institutul Național al Magistraturii din România, și Saba Ghori, vicepreședinte al rețelei globale Vital Voices.

Conferința de presă a venit ca urmare a trei zile (15-17 noiembrie) în care a avut loc Justice Institute”, o conferință internațională, unde 60 de reprezentanți ai sistemului de justiție au explorat teme sensibile legate de violența de gen.

Specialiști din Ucraina și România și-au unit forțele pentru a găsi soluții în combaterea violenței de gen

O atenție deosebită a fost acordată dezvoltării unui răspuns coordonat la violența de gen în România și Ucraina, o temă crucială în contextul campaniei ONU „16 Zile de combatere a violenței împotriva femeilor”.

Conferința internațională a adus împreună specialiști din România, America, dar și din Ucraina, unde gestionarea cazurilor de violență de gen în timp de război reprezintă o provocare unică. Au fost prezenți din Ucraina reprezentanți ai Ministerului de Interne, ai instituției Avocatului Poporului, ai Parchetului General, dar și ai unor organizații neguvernamentale care lucrează cu victime, inclusiv din teritoriile ocupate. Din România au participat 37 de specialiști, printre care avocați, polițiști și magistrați.

O măsură eficientă de protecție a victimelor se extinde în mai multe județe din România

Inspectoratul General al Poliției Române a prezentat situația monitorizării electronice a ordinelor de protecție provizorii în cazurile de violență domestică în cele 3 județe pilot – Mureș, Iași și Vrancea – anunțând și extinderea programului în Sibiu și în alte 17 județe, în 2024, și la nivel național începând cu 2025.

Măsura reprezintă cea mai eficace metodă de monitorizare prin care încălcarea ordinului prin apropierea agresorului de victimă este semnalată automat cu ajutorul a două echipamente: o brățară electronică montată la piciorul agresorului, respectiv un dispozitiv mobil aflat în custodia victimei, fără să mai fie nevoie ca victima să sune la Poliție.

Un alt subiect crucial al conferinței a fost identificarea barierelor în răspunsul comunitar coordonat multi-instituțional în cazurile de violență domestică, în special în situațiile cu risc ridicat de vătămare. S-a subliniat nevoia unei coordonări eficiente la nivel local și alocarea de resurse financiare și umane dedicate acestei probleme, pentru a evita disfuncționalitățile.

Expertul austriac Rosa Logar și Camelia Proca de la A.L.E.G. au prezentat modelul conferințelor de caz, evidențiind necesitatea colaborării între poliție, judecătorii, serviciile sociale, protecția copilului și organizațiile specializate. Dezbaterea a pus accentul pe deficiențe în coordonarea locală și în înțelegerea clară a rolurilor specialiștilor în intervenție.

Un alt punct important a fost necesitatea suportului psihologic pentru specialiștii care lucrează cu persoane afectate de traume. Psihoterapeutul Adrian David a evidențiat problema traumei vicariante și a necesității unui suport adecvat pentru evitarea epuizării emoționale a specialiștilor.

Tot în cadrul conferinței, participanții au avut oportunitatea de a asculta povestea unei femei care a reușit să depășească experiența violenței domestice și care este parte a Rețelei Învingătoarelor și programului ȘiEuReușesc. Mai multe testimoniale ale victimelor abuzului sunt disponibile pe www.sieureusesc.ro/ro/testimoniale.

Contribuții și inițiative AVON în susținerea femeilor

• 91 de milioane de dolari donați organizațiilor de caritate care lucrează pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor și fetelor;

• 15 milioane de femei și fete care se confruntă cu abuzul ajutate în întreaga lume;

• Educarea în România a peste 1000 de adolescenți în fiecare an cu privire la importanța cunoașterii semnelor de abuz în relațiile lor prin proiectul In a Relationship, ajuns deja la al cincilea an consecutiv;

• Susținerea femeilor prin consiliere și suport cu ajutorul asociațiilor de profil atunci când acestea devin victime ale violenței.

Despre Justice Institute

Justice Institute este un program de formare interactiv care facilitează crearea unui răspuns holistic pentru abordarea violenței împotriva femeilor. Programul a fost implementat în parteneriat între Vital Voices Global Partnership, Departamentul de Stat al SUA și Avon Foundation for Women.

Justice Institute se bazează pe un model eficient care a fost folosit pentru a instrui judecători, procurori, forțe de ordine și avocați în Statele Unite și a fost adaptat acum la diverse contexte internaționale. Institutul reprezintă o abordare bazată pe drepturile omului pentru responsabilizarea infractorilor, axată pe crearea unui răspuns centrat pe victimă pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor. Participanții sunt, de asemenea, instruiți cu privire la cum și de ce să colaboreze, în special fiind implicate femei lider și ONG-uri furnizoare de servicii. În mod semnificativ, formarea îi învață pe participanți nu doar cum să identifice, să investigheze și să urmărească penal cazurile care implică violența împotriva femeilor, ci și de ce este este important pentru ei să facă acest lucru.