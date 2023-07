Ladies Of Haute Culture, evenimentul emblematic despre valorile și principiile care ne modelează viața

„Comunitatea Haute Culture împărtășește aceleași valori și principii, adesea uitate în lumea de azi. Dacă Haute Culture by Biz este exact revista pe care ne-am fi dorit s-o găsim pe piață, Ladies Of Haute Culture este evenimentul la care ne-ar fi plăcut și nouă să participăm, cu oamenii pe care ne dorim să-i descoperim și ținem aproape”, explică Diana Cosmin, curator Haute Culture.

Pornind de la valorile și principiile promovate de Haute Culture, pe 10 și 11 iulie, la Biavati Events, Ladies Of Haute Culture propune o experință specială. Puținele locuri rămase libere mai pot fi rezervate doar până la finalul săptămânii, toate informațiile fiind disponibile la adresa www.ladiesofhauteculture.ro/inscriere.

La achiziția oricărui tip de bilet, participanții vor primi și cartea „MARTA de la BIZ”, o biografie brutal de sinceră a Martei Ușurelu.

„Ladies Of Haute Culture este despre fiecare dinte noi, oamenii care caută să afle cine sunt, își găsesc drumul și pun mult suflet și energie pentru a-l urma. Este un eveniment despre autenticitate, despre oameni reali cu povești care ne pot ajuta, inspira și motiva. În cele două zile vom căuta să înțelegem arta de a decide cine vrem să fim, dar și arta echilibrului între viață și carieră”, spune Marta Ușurelu, curator Haute Culture și owner Biz.

Două zile, două teme puternice, un singur eveniment: Ladies Of Haute Culture

Prima zi Ladies Of Haute Culture, luni, 10 iulie, are ca temă „Arta de a decide cine vrei să fii”. Începând cu ora 11, personalități din domenii variate, cu povești puternice de viață și o experiență bogată, vor urca pe scena Ladies Of Haute Culture. Ziua se va încheia cu o sesiune de networking și un memorabil Haute Culture Lunch.

Amalia Enache va vorbi despre ritualurile care ne conectează la frumusețea vieții, Ana Nicolae va oferi un manifest pentru viață și pentru pofta de a trăi, Ana Maria Brânză va dezvălui cum arată „coloana vertebrală” a unei vieți de campion, Simona Păun va oferi lecțiile unei femei-aviator, Alexandru, creatorul celebrilor pantofi CONDUR, explică modul în care vede un gentleman valorile feminității de azi, Vlad Eftenie dezvăluie cum putem fi mai prezenți în viața noastră, sociologul Gelu Duminică spune cum schimbă femeia contemporană lumea, în loc să se lase schimbată de ea, iar Bianca Grama va vorbi despre reinventarea unei vieți, prin reinventarea unor locuri uitate din România.

Locurile în sală se pot rezerva atât pentru o zi de eveniment cât și pentru ambele zile, toate informațiile fiind disponibile pe www.ladiesofhauteculture.ro/inscriere.

A doua zi, marți, 11 iulie, debutează tot la ora 11:00 și este axată pe „Arta echilibrului între viață și carieră”.

Experiența acestei noi zile de Ladies Of Haute Culture va începe cu o femeie din industria filmului American, care arată lumii valorile României. Oana Ghiocel a plecat la 15 ani în SUA și s-a întors ca să povestească lumii întregi despre România, în postura de regizor de documentare despre istoria care nu se învață la școală.

Hamid Nicola Katrib dezvăluie puterea de a decide cine ești tu cu adevărat, Andreea Lupu explică cum se traduc arta, luxul și intersecția dintre ele, într-o formulă relevantă pentru femeia contemporană, apoi Cornel Ilie vorbește despre forța vulnerabilității în artă și în viață.

Ziua va continua alături de Adriana Matei, Style & Mindset coach, care oferă o abordare practică despre cum să-ți construiești stilul personal, fără să-ți pese ce crede lumea. Cum îți faci ordine în casă, în viață și în suflet? – aceasta este întrebarea la care Diana Mihăilă dă răspunsurile, apoi Răzvan Mazilu vorbește despre arta ca formă de generozitate și ca scut pentru omul sensibil și empatic, iar Teodora Burz completează ziua cu o doză puternică de inspirație generată de răspunsul la întrebarea cum faci lumea întreagă să se îndrăgostească de un brand de lux MADE IN ROMANIA.

Programul complet al celor două zile Ladies Of Haute Culture este disponibil la adresa www.ladiesofhauteculture.ro.